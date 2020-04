EEUU comienza a hacer pagos de ayuda debido a COVID-19

AP — Los estadounidenses están empezando a ver en sus cuentas bancarias los primeros pagos para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

El Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) tuiteó el sábado que había comenzado a depositar los fondos en las cuentas de los contribuyentes y que trabajará para que salgan lo más rápido posible. El Congreso aprobó estos pagos únicos dentro de un paquete de alivio de emergencia para hacer frente al daño causado por la enfermedad COVID-19.

El momento exacto en el que la gente recibirá su dinero depende de varios factores, incluyendo su nivel de ingresos y el método para la entrega del pago.

A continuación, los detalles sobre el programa:

¿QUIÉN RECIBIRÁ UN CHEQUE?

Cualquier adulto que gane hasta 75.000 dólares en ingreso bruto ajustado y que tenga un número válido de Seguridad Social recibirá un pago de 1.200 dólares.

El pago disminuye gradualmente para los que ganan más y desaparece en el caso de los que tienen ingresos superiores a 99.000 dólares. Para las parejas casadas, los dos adultos recibirán 1.200 dólares, y la disminución comenzará a partir de los 150.000 dólares de ingresos y llegará a cero en el caso de las parejas que ganan 198.000.

Los padres también recibirán pagos de 500 dólares por cada niño que tenga derecho a ello; esto es generalmente para los que tienen 16 años o menos.

Para los cabezas de familia con un hijo, el beneficio comienza a reducirse a partir de los 112.500 dólares de ingreso y llega a cero a los 136.500.

Incluso los que sólo son sujeto de pagos de la Seguridad Social u otros programas de prestaciones del gobierno pueden recibir un cheque.

¿QUIÉN NO RECIBIRÁ UNO?

Las personas con ingresos elevados están excluidas, así como cualquiera que carezca de un número válido de la Seguridad Social.

Si alguien depende de los ingresos de otra persona, como un hijo adulto o estudiante, no recibirá un pago.

Las personas que no son ciudadanos estadounidenses y que aún no tienen una tarjeta de residencia o no han cumplido con el requisito de residencia del IRS llamado “prueba de presencia sustancial” no tienen derecho a recibir un cheque. La gente que presentó la forma 1040-PR o la 1040-SS para 2019 no tienen derecho; estas son formas del IRS utilizadas para ciertos tipos de ingreso por autoempleo en Puerto Rico.

El IRS está exhortando a la gente a tener cuidado con posibles fraudes relacionados con los pagos de compensación por el impacto económico del coronavirus.

El servicio fiscal jamás llamará por teléfono, ni enviará mensajes de texto, correos electrónicos ni contactará a la gente vía las redes sociales para solicitarle información personal o de sus cuentas bancarias. También les advierte a los contribuyentes que tengan cuidado con los correos electrónicos con archivos adjuntos o links que aleguen tener información especial acerca de estos pagos o reembolsos.