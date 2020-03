Rueda de salud para madre e hijo

FAYETTEVILLE— Un programa en la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas (UAMS por sus siglas en inglés) busca ayudar mujeres y familias a garantizar un ambiente seguro para sus recién nacidos. Este abril marcará el primer aniversario de el programa de Healthy Start. Según el folleto de información, “el programa de Healthy Start provee a las madres, padres, parejas y familias con educación, recursos y apoyo a través de servicios en el hogar, el hospital y otros ambientes comunitarios e llamadas telefónicas de persona a persona”.

Ana Brown, una representante del programa, ha estado extendiendo una invitación para que la comunidad Latina para aprovechar de los beneficios.

“Aunque es un programa muy bueno, todos se ponen nerviosos”, dijo Brown sobre la necesidad de su puesto.

Brown, una pastora, ya tiene una relación activa con la comunidad latina y quiere asegurarse que el programa sea bien conocido.

“Yo los inscribo, hago las preguntas y con ese perfil vienen recursos”, explicó Brown. “Cada persona es diferente. Según los perfiles una persona recibirá un programa, mientras otra persona recibirá otra manera de ayuda”.

Todos están calificados para inscribirse en el programa de Healthy Start.

“Si tienes una residencia aquí en [el noroeste de] Arkansas, calificas”, dijo Brown. “Gente de bien estado económico, gente de mediano y bajo recursos, todos califican. La única forma para calificar es [si] quieres quedar embarazada, estas embarazada, o tienes un bebe menos de 18 meses”.

Después de que Brown inscribe a las personas, reciben su propio coordinador, que continua el proceso con ellas.

“La forma que lo explico es que digo que es como si te quisieras casar y contratas a un coordinador”, Brown dijo. “Les damos un coordinador personal a cada mamá, y lo que hacemos es que [les] traemos recursos”.

Los coordinadores pueden reunirse en donde sea con los clientes para hacerlo más fácil para acceder a los servicios. Los coordinadores pueden ir al hogar, al hospital, a algún lugar en la comunidad o hasta hacer una llamada para comunicarse con los clientes.

“Con Healthy Start la mejor manera es empezando cuando la mujer decide que quiere ser madre”, dijo Brown. “Es el tiempo ideal porque lo que hacemos es traemos todos los recursos alrededor para ayudar a futuras mamás en una manera que la ayuda físicamente, emocionalmente, mentalmente, y todo para ayudar a preparar su cuerpo para un bebe”.

La familia puede elegir cuales programas o recursos usará. Si la familia decide que no quiere usar un recurso por cualquier razón, tienen derecho a no usarlo. No hay ningún obligación de parte de la familia, solo sea honesto con su inscripción y su coordinador.

Para más información puede llamar al (479) 422-9801 o enviar un correo electrónico a klangston@uams.edu.