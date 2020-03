El arte que inspira Felipe Aguirre

ROGERS— El 13 de febrero la escuela de Heritage en Rogers tuvo una competición de lectura de poesía. Los estudiantes escogieron dos poemas de una lista predeterminada y los conectaron con un tema. Felipe Aguirre, un chico de 17 años, gano la competición con poemas sobre la pobreza y la leyenda de La Llorona.

“Los dos poemas dan consejos sobre la vida”, dijo Aguirre. “Mi primer poema, casualmente, fue sobre La Llorona y como soy hispano, llamo mi atención”.

Aguirre explicó que se conectó con dos líneas especificas: “habla con los muertos, dales un pedazo de tu mente”.

“Lo veo como algo positivo”, dijo Aguirre. “Personalmente, he visto algunos de mis familiares morir… Yo sí hablo con los muertos, lo hago. He visitado la tumba de mi abuela y la tumba de mi tío en Chicago [así que] eso me llamo la atención”.

Aguirre, ciudadano de primera generación, es originalmente del estado de Washington. Los padres de Aguirre, emigrantes Mexicanos, mudaron a la familia a Arkansas cuando el padre recibió la oportunidad de un mejor pago.

“Ellos siempre me apoyan en las cosas que me gustan hacer”, dijo Aguirre. “Todo, desde trabajar con coches… mi papá siempre me ayudó [y] me enseñó, pero también con forenses”.

Forense es una mezcla de actuación y debate. Aguirre ha estado interesado en lecturas públicas durante tres años desde que se involucró con el club de forense en la escuela, pero no siempre ha tenido tanta confianza.

“Tuve que trabajar duro”, dijo Aguirre sobre su capacidad de ser confidente en hablar públicamente. “Siempre había sido un niño tímido… especialmente en kindergarten porque en ese momento no supe hablar inglés”.

Según Aguirre, todavía no sabía mucho inglés cuando se mudó a Arkansas en cuarto grado, pero hizo el esfuerzo.

“Todavía desarrollé mi inglés”, dijo Aguirre. “Todavía hice lo que pude y todavía hice amigos”.

Ahora Aguirre tiene la oportunidad de ganar $20.000 por su capacidad de dar lecturas públicas. Con ese dinero, Aguirre quiere pagar para escuela técnica.

“Por el resto de mi vida quiero trabajar con autos”, dijo Aguirre. “Es mi mayor pasión. No sé como los forenses se pueden incorporar con [eso], son completamente diferentes, pero encontraré la manera”.

Para Aguirre, su trabajo con automóviles y lectura pública son dos formas de arte distintas pero valiosas en su vida. Es un muchacho con un carácter fuerte que muestra la dualidad que los jóvenes pueden tener con sus intereses. Por un lado, su pasión por ser mecánico y, por el otro, su dedicación a las obras de literatura.