3, 2, 1, Despegue al espacio para Niña NASA

SPRINGDALE— “[Ella] No para. Pero es que es bien inquieta, todos le dicen traviesa”, entre risas dijo Norma Sandoval, madre de cinco hijas.

Cristal Guerra de 12 años es estudiante de séptimo grado en J.O. Kelly. Una niña activa desde pequeña. Ella forma parte de Talent Search, Gifted and Talented, y Enviormental and Spatial Technology (EAST).

Gifted and Talented es es un amplio grupo de prácticas especiales que se utilizan en la educación de niños que han sido identificados como talentosos. EAST es un programa orientado al aprendizaje basado en proyectos que brinda a los estudiantes tecnología avanzada. El objetivo de Talent Search es para aumentar el número de jóvenes de primera generación y posiciones desventajosas. La meta es que completan la escuela secundaria y se gradúen de la universidad.

Guerra comenzó su participación en Talent Search este año escolar. Obtuvo la oportunidad de ser entrevistada para obtener un lugar para ir al campamento espacial de NASA.

Cristal le conto a su mama sobre la entrevista el martes antes de las vacaciones en diciembre.

“El miércoles, me llamaron para decirme que había calificado para ir al campamento, de cinco que entrevistaron escogieron a dos” dijo Sandoval sonriendo con orgullo.

Le dio gusto a Sandoval porque ella sabe que le gusta explorar a su hija y este año será la cuarta vez que participa en la conferencia de EAST en Hot Springs. Ahora viajara a un nuevo lugar.

Guerra espera, aprender del espacio, pero también hacer todo en un grupo y aprender nuevas cosas durante la semana de spring break. Ella viajara con Talent Search al estado de Alabama.

“Quiero hacer mechanical engineering cuando sea mas grande en el futuro”, dijo Guerra.

Antes de ser aceptada a el programa las aspiraciones de Guerra no eran tan grandes, pero ahora está empezando a ver que hay muchas opciones para su futuro. Le gano la risa cuando le pregunte si fuera posible que en el futuro ella estuviera a cargo de construir naves espaciales.

“Si algún día eso pasara fuera muy exciting”, comentó Guerra.

Con un su interés en la ingeniería el futuro de Cristal tiene muchas puertas por adelante.

“Trabajar mucho en la escuela si te lleva a lugares porque yo nunca pensé que iba a ser esto [ser parte del grupo que va a ir a el campamento espacial]”, dijo Guerra.

Los padres de Guerra llegaron a Springdale en el año 2001 de Tarandacuao, Gto. Ellos tienen cinco hijas y dice Sandoval que gracias a Dios que todo hasta ahorita cree que él le ha dado muchas satisfacciones no solo con Cristal, pero con las demás también.

El plan de Cristal por ahora es un camino hacia el programa de ingeniería en la universidad de Arkansas donde asisten dos de sus hermanas mayores.

Ricardo Guerra dice que él sabe que los logros de sus hijas son gracias a la presencia de su esposa en sus vidas escolares. Quiso ser fuerte pero la felicidad también le trajo lagrimas de orgullo de todo lo que su familia a logrado desde llegar a un país nuevo con nada.

Suspiro y le tembló la voz a Sandoval al ser felicitada por el superintendente de Springdale, Dr. Rollins.

“Siempre que me toca venir, siempre me ven que estoy que aquí me dicen muy bien, ya nos conocen en las escuelas”, dijo Sandoval limpiándose sus lágrimas de celebración por Cristal y su familia.

“Admiro mucho a mis papás porque ellos me enseñan muchas cosas, yo [no] sabia muchas de las cosas que ellos me ensenaban cuando estaba más chiquita y [que continúan a enseñarme] ahora también”, dijo Cristal Guerra.