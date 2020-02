Candidata Latina: Elizabeth Cisneros

La semana pasada fue la ultima semana en que los ciudadanos de Arkansas podrían registrarse para votar en las primarias que serán el 3 de marzo. Aunque este voto es crucial para las primarias nacionales, también es significante en relación al gobierno local. En el condado de Benton varias posiciones de juez de paz para la corte quórum están abiertas para elección este año.

Un juez de paz de la corte de quórum es una posición de dos años que decide el uso del dinero de los impuestos y los servicios que el condado ofrece a sus residentes. Cada silla de juez de paz pertenece a alguien que vive en el distrito que representan. Este tipo de representación ofrece una conexión directa entre los residentes de un área y el gobierno.

Desde las elecciones anteriores, todos los jueces de paz son republicanos blanco. Ahora hay al menos dos latinos luchando para posiciones como jueces de paz; de ellos, una latina, Elizabeth Cisneros.

Elizabeth es originalmente de California pero ha vivido en Arkansas desde 2006 cuando tenía 13 años. Elizabeth es una demócrata que vive y trabaja en el distrito 2 del condado de Benton en Rogers. Para los padres con hijos en Old Wire Elementary, puede ser que hayas conocido a Elizabeth, que trabaja en la oficina como traductora. Elizabeth tiene experiencia trabajando con campañas políticas y en la oficina local de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU por las siglas en ingles).

“Hay muchas razones”, dijo Elizabeth en respuesta por qué quería tener la posición de juez de paz, pero dijo que la razón central era “porque yo siento que puedo traer una perspectiva diferente y diversa a la corte del quórum”.

“Muchas de las oficina políticas pertenecen a republicanos y ha sido así desde 2013”, dijo Elizabeth. “Yo creo que es muy malo para una democracia si solo se representa una cara de la moneda”.

Para Elizabeth representación es importante.

“[Quiero] representar a personas que no tiene voz”, explicó Elizabeth. “Cada vez que voto, siempre tengo a mi familia, mis primos que son recipientes de DACA, mis tías y tíos que no tienen papeles … me duele mi corazón que gente que contribuyen a la sociedad, que tienen trabajo, que pagan impuestos todavía no pueden votar, [así que] yo siempre tengo esa gente en mente”.

En términos de política, Elizabeth quiere asegurar la calidad de vida del condado de Benton.

“En 10 años, la populación de Rogers ha crecido en 10.000 residentes”, explicó Elizabeth. Con este tipo de aumento de la población, Elizabeth quiere dedicar mejoramiento en las bibliotecas, las escuelas y el procesamiento de agua para continuar proveyendo calidad de vida buena a los residentes.

Con su trabajo en las escuelas públicas y oficinas políticas, Elizabeth sabe de cierta necesidades dentro de la comunidad y como navegarse dentro del mundo político.

“Yo no tengo miedo a vocalizar mi opinión”, dijo Elizabeth. “Mis creencias y mis valores pueden ser apoyados”, explicó Elizabeth, específicamente en relación con el programa de 287(g). “Yo puedo defender mi posición con 287(g)”, dijo Elizabeth aludiendo a su experiencia personal.

“Estoy en contra de 287(g) por varias razones”, dijo Elizabeth. “La relación entre la policía y el público siendo una de las razones”.

Para Elizabeth es importante que haya alguien en la corte ofreciendo una perspectiva latina. “Rogers y el noroeste de Arkansas en general [son] tan diverso”, continuó Elizabeth, “ la comunidad no es reflejada por sus funcionarios públicos y me gustaría cambiar eso”.