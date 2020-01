Biblioteca de Fayetteville colabora con el Ozark Literacy Council

Con el comenzó del año estudiantes tradicionales no son los únicos que andan reentrando los salones de clases. La biblioteca de Fayetteville localizado cerca al centro de la ciudad ha lanzado varios programas multilingüe y multicultural para la comunidad Latinx y Marshalés. La semana pasada estrenaron sus clases gratis de ingles en colaboración con el Ozark Literacy Council.

La liaison comunitario multicultural con la biblioteca, Diana Domínguez, explico que las clases, que serán cada martes a las 4 p.m. desde enero hasta marzo, son “parte de una iniciativa multicultural que esta basado en diferente programas”. La organización de Ozark Literacy Council es responsable a proveer instructores de Americorps y la biblioteca ofrece no solo el espacio para esas clases pero actividades para familiares de los estudiantes de ingles. La razón por ofrecer estas actividades es “para darles una oportunidad a los padres que tienen hijos [jóvenes] que quizás no han podido atender las clases de Ozark Literacy porque no tienen cuidad de niños durante esas clases”, dijo Diana. “Entonces además de ofrecer las clases de ingles, durante ese tiempo tenemos actividades para niños entre las edades de tres a nueve”.

La biblioteca también esta iniciando programas para jóvenes bilingües. De los programas para jóvenes la biblioteca ha iniciado un horario de cuentos bilingües para pequeños entre tres a cinco años de edad. El horario de cuentos titulado Ositos bilingües ofrece cuentos para pequeños bilingües para mantener el uso y avance de español. El primero de estas clases fue sábado el 4 de enero y continuaran cada lunes a las 4 de la tarde hasta 4:30 y el primer sábado de cada mes.

Para jóvenes adolescentes Diana dijo que iniciaran un programa de tutoría multilingüe en los finales del mes de enero. “Tenemos un acuerdo con una compañía que esta basado aquí en Noroeste de Arkansas”, dijo Diana. “Básicamente con ese programa estamos dando la oportunidad a estudiantes en grados uno a doce para que tengan un tutor que hable español o marshalés”. La biblioteca ya ha estado ofreciendo un programa de tutoría pero uno solo en ingles. Este programa multilingüe beneficiará a jóvenes que entienden español o marshalés mejor que ingles y ayudarlos superar la barrera de idioma en la escuela.

Todos estos programas han sido parte de una beca que la biblioteca pública de Fayetteville recibió de Tyson. Diana y la biblioteca han creado una biblioteca móvil usando parte de esta beca. La biblioteca móvil trae materiales que uno puede utilizar a sitios fueras de la biblioteca para que la comunidad se puede familiarizarse con ellos.

“Vamos cada segundo miércoles del mes a visitar la planta de Tyson [en Fayetteville]”, dijo Diana. “Ahorita estamos tratando de ver si podemos ir a otros centros de comunidad para dar… a cierta comunidades la oportunidad de visitar la biblioteca sin tener que ir físicamente”.

Otro obstáculo que Diana quiere enfrentar es un concepto erróneo de bibliotecas. “Creo que la mayoría de la gente piensa que la biblioteca solo se utiliza para libros cuando en realidad hay muchos más recursos además de libros. Ha sido importante informarle a la comunidad como se utiliza a la biblioteca aquí en los estados unidos porque para muchas personas que quizás tiene un diferente impresión de la biblioteca por parte de su país de origen ha sido muy importante dejarlos saber que por ejemplo pueden recibir una tarjeta de biblioteca que es gratis y también en retirar los materiales de la biblioteca publica, eso también es gratis”, continuó Diana.

Para gente que trabajan en Fayetteville pero quizás viven en Springdale, todavía es posible sacar una tarjeta de biblioteca de la biblioteca de Fayetteville. Tendrás que mostrar dos pruebas de que trabajas en Fayetteville como correo de tu trabajo o una forma de identificación que tu trabajo ofrece.

Para más información contacta a la biblioteca de Fayetteville o Diana Domínguez a 479-856-7000 , también puedes usar el sitio de web de https://www.faylib.org para ver un calendario de eventos y https://www.faylib.org/English para inscribirse en las clases.