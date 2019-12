Coche en llamas

FAYETTEVILLE– Martes el 2 de diciembre aproximadamente a las 7:41 de la mañana un Jeep se quedo en llamas. Bomberos trabajaron para mantener las llamas bajo control y cerrando la carretera de Crossover que iba norte en el dirección de Springdale. La camioneta apareció que paro medio manejo antes que se encendió. Las llamas aparecieron que originaron desde el motor y camino adentro del vehículo.

Trafico se atorro y vehículos intentaron hacer vueltas para ir sur en Crossover y seguir otra ruta a sus destinaciones. El evento tomo lugar entre Don Tyson y Zion, cerca de los Botanical Gardens of the Ozarks. Llamas vehiculares pueden empezar si el coche no tiene suficiente refrigerante. Aunque en temporada de frio gente se preocupa más en teniendo anticongelante, manejadores deben ser consciente a todos tipos de líquidos de sus coches para prevenir este tipo de situación.