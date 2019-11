Fortalece su cerebro con rompecabezas!

Mucha gente disfrutan de los desafíos planteados por rompecabezas como crucigramas, hallazgos de palabras y Sudoku, entre otros. Alguna gente incluso se preguntan si estas actividades son más que simple diversión; algo que realmente puede beneficiar al cerebro.

La idea de que hay una correlación entre el ejercicio del cerebro a través de rompecabezas y mejor función cerebral es casi igual a la idea que levantando pesas fortalece los músculos del cuerpo. Estudios continúan, y las revisiones son mezcladas. Un estudio de 1999 que examino hallazgos de palabras que fueron publicados en el Diario de Psicología Experimental (Journal of Experimental Psychology) no encontró evidencia que hallazgos de palabras redujo declinaciones en cognición relacionados con edad. Sin embargo, investigaciones publicados en la Psicología de Envejecimiento (Psychology of Aging) un año después propuso que hallazgos de palabras, cuando completados por sujetos mayores, aparecían atenuar parcialmente los efectos negativos de edad relacionados con memoria y tareas rápidas perceptual.

Investigador Keith Wesnes, un profesor de neurociencia cognitivo con la Universidad de Exeter en Inglaterra, estudio el impacto de hallazgos de palabras en atención, razonamiento, y memoria. Wesnes encontró una relación directa entre resolviendo rompecabezas y la exactitud de un variedad de funciones, incluyendo razonamiento, atención, y memoria.

Los rompecabezas pueden mantener el cerebro activo. A pesar de resultados tangibles, uno puede razonar que en involucrarse regularmente con rompecabezas basados en palabras, se puede mejorar la fluidez del vocabulario y mantener a las personas consciente de modismos e incluso los eventos corrientes. Rompe cabezas también pueden ayudar en pensamiento creativo y empleando razones para resolver problemas. En logrando éxito con rompecabezas puede allanar el camino para abordar desafíos más grandes al pensar afuera de la caja.

A pesar de que los estudios continúan, hay cierta creencia de que en hacer rompecabezas puede aflojar el paso de la disminución de la memoria entre individuales saludable e individuales quienes han sido diagnosticados con demencia. Una prueba de 2014 financiado por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health) encontró que los beneficios de entrenamiento cognitiva para los adultos mayores pueden durar hasta 10 años. Los investigadores recomendaron que adultos mayores prueban cualquier actividad cognitivamente estimulante, como resolver crucigramas y jugar a las cartas.

Los rompecabezas son estimulantes y divertidos y pueden ser sociales cuando se comparten con otros. Estos son factores que pueden estimular el cerebro e incluso pueden ayudar a mantener una función optima.