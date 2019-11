Spotlight de la Comunidad: Raúl Torres

SPRINGDALE — El sábado pasado, 26 de octubre, Raúl “Rulli” Torres muestro sus diseños de moda durante el evento de caridad, ‘Vestido Rojo del noroeste de Arkansas’. Rulli se mudo al noroeste de Arkansas desde California en 1995. Rulli explico que se quería involucrar en deportes en la escuela secundaria de Rogers High School pero que no era atlético. Con mucho esfuerzo se gano una posición en el equipo de cross-country. Varias universidades lejanas le ofrecieron una posición en sus equipos per Rulli dijo que su mamá no quiso dejarlo ir.

“Ella no quería que me fuera de casa porque yo era su más menor de 7”, dijo Rulli. Como muchas mamás, Felicitas Almaraz, la mamá de Rulli, no quiso perder a su ‘bebe’. “No entendía el sistema de educación en los Estados Unidos”, explico Rulli, “porque ninguno de mis hermanos había asistido a la universidad”. Rulli creía que si iba a una universidad en el sur de Missouri seria suficiente, pero eso no pudo convencerla. “Dependía mucho en mi familia”, dijo Rulli, “y es una falta de respeto contra ellos”. Afortunadamente Rulli tuvo la oportunidad de atender el Northwest Arkansas Community College (NWACC).

Rulli estudio diseño grafico en NWACC y trabajo como mentor académico por cuatro años allí mismo. “Definidamente puedo decir que eso ha sido mi trabajo favorito”, dijo Rulli pero siempre ha tenido un “deseo de perseguir una licenciatura de moda”. Desde niño Rulli encontró inspiración en los diseños de su mamá, el creció observando como su mama cosía los vestidos de sus hermanas. Rulli se conecto con la Universidad de Arkansas en Fayetteville y entro en el programa de diseño de moda mientras trabajaba en NWACC.

Rulli completo su licenciatura de diseño de moda en 2011. Ese mismo año, Rulli se mudo a Dallas para trabajar y ser aprendiz de dos diseñadores de moda. En 2013 Rulli lanzo su propia etiqueta de moda, Rulli Torres Studio, con una especialización en vestidos de mujeres formales.

Rulli ha regresado con sus diseños al noroeste de Arkansas para ofrecer desfiles de moda para eventos de caridad. En 2016 Rulli regreso para un evento de beneficio de la Universidad de Arkansas. Este 26 de octubre Rulli dedico un desfile para la Asociación Americana del Corazón en Springdale a su mamá, una sobreviviente de enfermedad de corazón, y el 18 de octubre tuvo un desfile en Dallas para la conciencia del cáncer de mama que será un evento anual.

Rulli también expreso que la Asociacion Americana del Corazon le pidió que fuera parte de un desfile de vestidos únicos para un evento de ellos.

Para darle a Rulli suficiente tiempo para preparar diseños, el evento será en la primavera de 2020.

“Voy a tener muchas más tallas porque típicamente yo solo diseño para tallas 0-4 pero ahora voy a ir hasta la talla 20”, explico Rulli de su decisión de ser más inclusivo. Rulli ha usado su talento para ayudar a la comunidad latina en la cual todavía vive su familia y la cual todavía lo sique ayudando en su carrera como diseñador.