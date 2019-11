El Dr. Bustamante da una conferencia en la Biblioteca de Fayettville

FAYETTEVILLE — El jueves el 19 de septiembre, la biblioteca publica de Fayetteville organizo una lectura para el publico. Dr. Juan José Bustamante, un socio profesor de la Universidad de Arkansas, presento la lectura titulado “Building Community, Strengthening Bridges: The Legacy of Latina/os to Immigrant America” (Construyendo Comunidad, Fortalecimiento de Puentes: El Legado de Latina/os a América Inmigrante).

Dr. Bustamante es socio con el departamento de sociología y Justica Penal y el programa de estudios Latino Americanos y Latinos en la Universidad de Arkansas. Este estatus interdisciplinario tiene que ver con el enfoque de su trabajo en colectar datos etnográficos de Latinxs y migrantes viviendo en el noroeste de Arkansas.

Dr. Bustamante empezó su lectura con una breve historia de Mexicanos entrando comunidades agrícolas en el sur de los Estados Unidos para mostrar como las raíces de Latinxs en los Estados Unidos han estado presente por décadas. “Mucha gente, incluyendo académicos, creen que somos nuevos en la área [de Arkansas]”, dijo Bustamante, “eso no es el caso”.

Dr. Bustamante explico que el programa de braceros era una policía Estadounidense en que rancheros en el sur de los Estado Unidos usaron trabajadores Mexicanos para labor barato, resultando en alrededor de 300.000 braceros trabajando en los campos de maíz en el sur de Arkansas desde 1948 hasta 1964, según datos que presento. Aunque era creación propia de los políticos Estadounidense las comunidades que recibieron los braceros eran “ambivalente” según Bustamante. Dr. Bustamante noto sobre el paralelismo sociales entre la situación del pasado con la situación de hoy.

Durante la lectura varias fotos alternaron sobre la pantalla atrás de Dr. Bustamante. Las fotos ejemplaron la cultura Latinx, incluyendo fotos de Chínelos, mercados con piñatas de Spiderman, y festejas de día de los muertos. “Yo honestamente creo que mediante cultura podremos unirnos”, explico Dr. Bustamante, haciendo referencia a los fotos en la pantalla.

“Creo que nos podemos conectar”, Dr. Bustamante continuo. “Es muy importante para nosotros, quienes trabajan en la comunidad, debemos poner énfasis en las maneras en que [nos] podemos conectar y también en las maneras en que podemos agradecer la contribución de los grupos diversos en el área”.

“El punto en que quiero poner énfasis es dialogo”, añadió el Dr. Bustamante, “sin importar la raza, sin importar el estatus inmigratoria; la cosa importante es hablar sobre problemas que son importante en la comunidad”.

Un foto que mostro fue de una latina sentada con un negro hablando juntos. “Un gran ejemplo de cómo el dialogo [entre Latinxs y Estadounidenses] pueden mejorar y también servir como una herramienta para agradecer lo que nuestras culturas, nuestros grupos de populación, nuestras razas pueden proveer” explico Dr. Bustamante.

Dr. Bustamante también incluyo una cita del libro Rules for Radicals por Saul D. Alinsky, “sin optimismo no hay punto en continuar”. Últimamente, el Dr. Bustamante presento una perspectiva optimista en la cual la comunidad Latinx puede unirse con comunidades estadounidenses.

La biblioteca de Fayetteville graba sus lecturas y los hacen accesibles al publico a https://livestream.com/faylib?fbclid=IwAR3QRwscWABp3THOuc449l5S0EuaYGhQB1gjd_J70rZjuMX5-b732yZoK2Y