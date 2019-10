REACH ofrece becas para futuros professores

FAYETTEVILLE — Hace dos semanas el noroeste de Arkansas celebro el festival de ArkanSalsa. Aunque fue un día de diversión, One Community organizo ArkanSalsa con el propósito de colectar recursos para sus programas. Entre sus programas de educación como Parents Taking Leadership Action (Padres tomando liderazgo en acción) o Feed Your Brain (Alimenta tu cerebro), One Community también regala becas anualmente. En 2016 los dos recipientes fueron madre e hijo, Ana Bolena Barragan y Fernando Barragan.

“Fue mi primer semestre que recibí una beca”, dijo Fernando. Hasta ese punto Fernando pagaba para su educación con prestamos y con su propio dinero. “Me gradué en la primavera de 2014”, explico Fernando, “al principio quería descansar por un semestre sin clases pero termine tomando dos clases en un semestre”. Fue un proceso lento para regresar a la escuela. “Hable con alguien en NWACC (Northwest Arkansas Community College),” dijo Fernando, “[y] empecé tomando clases poco a poco”. La meta de Fernando es ser un maestro de primaria.

Como su hijo, Ana empezó tomando clases con la meta de ser profesora de español. Desde antes que se mudaron al noroeste de Arkansas, Ana se ha involucrada en las escuelas a varios niveles. Ana y su familia se mudaron desde Dodge City, Kansas hace 11 años con la ilusión de encontrar varios puentes de trabajo.

Ana trabajo con AmeriCorps como interprete y traductora, pero Ana dijo que el trabajo “era más limitado” de lo cual ella estaba acostumbrada.

Con determinación Ana quería una posición diferente. La única posición que tenían AmeriCorps aparte de interprete era de “floater”, uno que da descansos a los maestros como un asistente, dijo Ana.

Aunque Ana estaba haciendo el tipo de trabajo que quería, el pago no era suficiente. “Primero por el pago”, dijo Ana de su decisión de perseguir una licenciatura. Entonces, Ana aplico para un trabajo en lo mismo en otro lado. “No me veo haciendo algo más”, dijo Ana.

Alrededor de ese tiempo, hace 8 años, Ana conoció a la Dra. Diana Gonzales Worthen. La Dra. Worthen compartió su esperanza de crear lo que ahora es el programa REACH.

La Dra. Worthen es una de las fundadores de One Community y también trabaja en la Universidad de Arkansas. Para la beca de One Community, estudiantes inscritos en el colegio o universidad pueden tener cualquier enfoque, pero el programa de REACH requiere que los estudiantes persigan una carrera de educación, específicamente en el distrito escolar de Springdale.

Ana conoció a la doctora cuando todavía estaba aplicando para fondos del gobierno. Dra. Worthen apunto su nombre y crearon una relación como mentora. ¿“Todavía no te dicen nada sobre el ‘grant’”? Ana le preguntaba cada vez que hablaban. “Siempre he sido preguntona”, dijo Ana.

En 2016 Ana y Fernando aplicaron para la beca de One Community al mismo año y los dos ganaron. “Me ayudo mucho”, dijo Fernando de su primera beca. “A veces ya no quiero,” admito Ana de la dificultad de ser estudiante, “pero… pienso ‘no nos conocen [pero] quieren ayudar’”. La generosidad de gente y de la comunidad sirve como motivación para Ana mientras lucha por su educación.

El año siguiente Ana recibió una llamada de la Dra. Worthen. Después de varios años de amistad y de preguntar, en 2017 la Dra. Worthen le dio la noticia que recibieron los fondos.

“Me da ganas de llorar”, dijo Ana en compartir la memoria, “es una gran bendición”. El programa de REACH pagara para mi matrícula, tarifas, y libros universitarios hasta que termine mis estudios, dijo Ana. Originalmente el programa era para ayudar 13 estudiantes, pero la Dra. Worthen dijo que “todavía queremos que [los estudiantes] aplican para [otra] ayuda financiera”. REACH a podido estirar el dinero del programa para ayudar a 31 estudiantes.

REACH tiene algunos estudiantes que acaban de empesar, pero desafortunadamente tienen un limite de tiempo para terminar sus estudios.

El programa esta recibe fondos del Departamento de Educación de los Estado Unidos, Oficina de Adquisición de la Idioma Ingles, pero solo hasta el 31 de agosto de 2022.

“La beca cubrirá mitad de la licenciatura”, explico la Dra. Worthen, “[y] haremos lo posible para ayudar a los estudiantes a localizar otros puentes de financiamiento”.

La Dra. Diana Gonzales Worthen sique su relación con Ana y Fernando y con los demás de los recipientes de becas del programa REACH.