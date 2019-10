Estudiantes de Springdale comparten su historia en formas de Arte

SPRINGDALE — El martes 15 de octubre una escuela de Springdale tuvo una exhibición de viñetas. Varias clases de Español mostraron sus viñetas de sus vidas. La maestra invito lideres de la comunidad y el resto de la escuela para asistir durante el día. Para proteger a los jóvenes y a sus familias hemos omitidos sus nombres y el nombre de la escuela porque hubo menciones de estatuas de inmigración.

A las 11 de la mañana varios estudiantes leyeron sus propias viñetas (recuadro que contiene uno de los dibujos de la serie que forma una historieta o comic) para poner énfasis en la frase: “si tu no dices tu historia, alguien más lo ara”.

A las 12 de la tarde la próxima clase mostro sus viñetas como obras de arte en forma de una exhibición en una galería.

Algunos estudiantes crearon cortometrajes de algo significo en sus vidas, otros pintaron un dibujo representando una historia personal.

Una estudiante demostró una pintura de su mamá y hermana mayor cuando cruzaron la frontera en medio de un desierto vacío. La joven expreso que tan difícil es tomar la decisión de venir a los Estados Unidos.

Otra muchacha hizo una obra mostrando una águila atrás de uñas y hilo negro en forma de una cárcel. La joven explico que la obra representa que sus padres son inocentes y no son criminales. Su obra es una respuesta directa del narrativo que representa a los inmigrantes que entra a los Estados Unidos sin los documentos necesarios como criminales que merecen encarcelamiento. La joven dijo que sus papás trabajan duro y que por no tener papeles no significa que son gente mala.

Otro estudiante dibujo un campo con trabajadores en medio de una bandera Mexicana. El joven explico que su papá ha trabajado en los campos por toda su vida y que es trabajo difícil. El joven también explico que decidió dejar los campesinos sin color para mostrar como “no sabes que están allí”. En dejar los campesinos sin color, el joven también expreso como los trabajadores inmigrantes son casi invisible en la sociedad. “Cuando la gente compra las verduras no saben de donde vienen”, dijo el joven.

Por ultimo, una muchacha compartió su batalla con inmigración. La joven explico como su familia tuvo que cruzar la frontera y como tienen que tener mucho cuidado. Desafortunadamente algo ocurrió en la vida de la muchacha en cual la policía se involucro, por eso su familia esta en peligro de deportación. “Tengo corte en otro mes para decidir si nos quedamos”, dijo la joven solemnemente, “sí no], nos mandaran a Salvador”.

Para los jóvenes latinos en nuestra comunidad, la lucha por ser un inmigrante y vivir en peligro de deportación es una realidad que los afecta no solo personalmente sino también en la escuela. La emoción era palpable al escuchar las voces bajas de algunos niños llenos de nervios mientras otros hablaban rápidamente para llegar al final de su viñeta.

La maestra invito a maestros de toda la escuela para que observaran las dificultades de estos estudiantes. Un maestro de matemáticas asistió y expreso una lamentación que los estudiantes no tienen la misma confianza en el como la confianza que tienen en la organizadora. “He tenido varios de ustedes en mi clase”, dijo el maestro, “[y] yo no supe nada de esto de ustedes”.

Aunque problemas de inmigración y deportación no fueron los únicos problemas que los jóvenes compartieron, inmigración fue un tema prevalente en la clase. Tomo mucha ternura de parte de los estudiantes para compartir sus inseguridades más traumáticas. Esta exhibición mostro la confianza que tienen en su maestra y en la escuela de Springdale. Oficiales de las escuelas deben de entender las dificultades de sus estudiantes para poder ayudarlos lo mejor que puedan.