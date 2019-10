Teen Action & Support Center (TASC) ofrece un espacio creativo para jóvenes

SPRINGDALE — El Teen Action & Support Center (Centro de apoyo y acción para jóvenes) o TASC es un programa dedicado a ayudar jóvenes ser activos en sus comunidades y asegurando que los jóvenes en la comunidad tienen los recursos que necesitan.

Originalmente la organización fue creada en Rogers en 2005 por una ministra metodista, Dawn Spragg.

Dawn tiene una licencia en psicología y asesoramiento y empezó ofreciendo asesoramiento para jóvenes a un precio reducido.

Desde de la creación de este programa inicial, Restore, TASC ha continuado con expandir sus servicios incluyendo servicios como In Service, para jóvenes quienes se quieren involucrar en servicios voluntarios en la comunidad; First Steps, para ayudar y apoyar jóvenes embarazadas o que son padres; y Teen Thrive, para jóvenes con problemas economicas. Como un extensión de TASC, The Station fue creado hace 3 años en Springdale.

Maximiliano Perez, especialista en la participación de la juventud, trabaja en The Station y comento sobre el tipo de espacio que The Station ofrece. “Este espacio fue creado específicamente para [jóvenes]”, dijo Max, “ellos pueden venir a trabajar desde aquí”.

El enfoque de The Station es para crear—crear arte, crear música, crear negocios. “Son inteligente pero ellos no siempre tienen las oportunidades que merecen”, explico Max de los jóvenes de Springdale.

A entrar The Station se encuentra un escenario para eventos como conciertos o para leer poesía. A un lado del salón abierto hay un cuartito por si los jóvenes están interesados en como organizar un negocio de ventas. En un espacio más atrás hay varias estaciones para crear arte digital. Los jóvenes pueden asistir cursos sobre el uso de las computadoras. Hay un cuarto para grabar música o podcasts. Hay un espacio en The Station que, según Max, la organización quiere dedicar para artistas de pinturas para que ellos tengan un espacio en donde trabajar.

Max explico que quizás podrán ofrecer una instructora de pintar para los jóvenes, usando este espacio y con la ayuda del artista.

Aunque The Station ofrece varios servicios y es un lugar seguro en donde los jóvenes pueden reunirse, es un poco difícil para jóvenes poder llegar después de escuela.

“Es algo que estamos tratando de resolver”, explico Max. The Station esta localizado cerca del centro de Springdale pero para jóvenes sin carro seria un camino largo desde Springdale High School. “Hemos trabajado con Ozark Regional Transit”, dijo Max, “ellos tienen un autobús que hace una parada en la biblioteca de Springdale High a las 4:50 y llega aquí las 5:20, entonces conseguimos tarjetas de autobús para cualquier estudiante que quiere venir”. Aunque por ahora The Station tiene una forma de transportación que pueden usar los jóvenes, Max dijo que parte de las dificultades con accesibilidad “es teniendo un sistema de transito publico decente”.

El mes pasado el comité de financia y presupuesto del condado de Washington tuvieron una reunión donde hablaron del transito publico y la compañía que usan, Ozark Public Transit.

El director executivo de la compañía de Ozark Regional Transit, Joel Gardener, vino con respuestas pero, asombrosamente, el comité no estaban preparados para la reunión y fue decidido que iban a discutir el tema otro día.

Desde esa fecha, las ciudades de Rogers y Fayetteville han organizado reuniones públicos en que discutirán la necesidad de servicios de transportación publico adicional en el noroeste de Arkansas.

Había aparecido una pagina en el sitio web de Ozark Regional Transit sobre dos reuniones en Springdale la semana pasada pero desde lunes 14 de octubre, lo han bajado. En hablar con Max, el supo que no hubiera una reunión en Springdale y expreso que “eso [le] dice que ellos(los organizadores del transito) no les importan la perspectiva amplia”.

Como las reuniones son para decidir el futuro del transito publico de todo el noroeste de Arkansas, sería razonable que los residentes de Springdale podrían asistir a las reuniones de Rogers y Fayetteville.

En el tiempo de esta publicación la reunión de Rogers ya hubiera pasado pero la reunión de Fayetteville será el 17 de octubre en 15 West Mountain St. Fayetteville desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche.