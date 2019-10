Foro de carga pública

SPRINGDALE — El Martes 24 de septiembre la Defensa de Inmigrantes de Arkansas (Arkansas Imigrant Defense) dirigio un foro con la abogada Laura Ferner. El foro fue sobre la nueva regla que estará en efecto el 15 de octubre.

La regla tiene que ver con las cargas publicas, ósea que si un inmigrante ha usado beneficios públicos por 12 meses de los previos 36 y esta aplicando para residencia permanente, el gobierno puede rechazar la aplicación bajo la regla nueva.

La regla también considera el uso de dos beneficios durante 1 mes como dos meses de uso. Por ejemplo si un candidato esta recibiendo SNAP (dinero en efectivo para alimentación) y beneficios de residencia de sección 8 (pagos bajos para renta) en un mes, el gobierno lo considera como dos meses de uso porque el candidato uso dos beneficios.

Lo importante es que esta regla no es retroactiva, significando que las aplicaciones sometidas antes de octubre 15 no serán consideradas usando esta nueva regla.

También es importante notar que hay excepciones a esta regla de carga publica. Algunas de estas excepciones son si el inmigrante es menor de 21 años, si es una mujer embarazada, si es un estudiante bajo DACA, o en busca de asilo.

Además hay beneficios que no cuentan contra un candidato como ARKids (seguranza medica para jóvenes menor de 21 años), Medicaid (seguranza medica subvencionada por el gobierno) para emergencias, WIC (cupones para comida subvencionado por el gobierno), y almuerzos gratis o a precio reducidos.

Laura Ferner hizo un punto que algunas formas necesarias para aplicar para residencia permanente preguntan sobre el uso de beneficios que no cuentan contra el candidato. Les preguntan si usted o si su hijo han recibido Medicaid o WIC, si eso es el caso de un familiar que ha recibido beneficios, esto no cuenta contra el inmigrante.

“Porque yo si siempre voy personalmente a cada una entrevista de mis clientes, yo me siento cómoda diciendo no”, dijo abogada Laura Ferner, “No, porque eso no cuenta como carga publica”.

Cuando Laura trabaja con sus clientes, ella primero les dice que siempre deben ser honestos con los oficiales, entonces si el oficial les pregunta si han usado WIC o si sus hijos han recibido ARKids, los clientes deben de decir la verdad. Si la verdad contradice la respuesta en la aplicación, Laura explica que la razón por la cual no indicaron en la aplicación que si recibieron esos beneficios es porque no cuenta como carga publica. “Todavía no ha sido un problema”, según Laura.

Durante la reunión una asistente pregunto sobre su uso de seguranza Blue Cross Blue Shield. Blue Cross Blue Shield es una seguranza privada que es mediante su empleador, entonces no cuenta como carga publica. Lo importante que uno debe notar es que Blue Cross Blue Shield es un programa que tu y tu empleador pagan juntos, el gobierno no tiene que ver con estos pagos.

Aunque un inmigrante no podrá aplicar para muchos beneficios, Laura Ferner noto que “debemos preocuparnos sobre sección 8 cuando aplicamos”, porque el gobierno podrá considerar residencia por sección 8 como un beneficio para un inmigrante.

La razón por la preocupación es porque aun el candidato no aplico para este beneficio, si el/ella vive en una residencia bajo sección 8, todavía esta beneficiando directamente de esta carga publica. Un inmigrante aplicando para residencia permanente debe consultar con su abogado si vive en apartamento bajo sección 8.

Otro grupo de candidatos que serán más vulnerables bajo estas nuevas reglas son las personas de mayor edad, los jóvenes, y las personas con discapacidades. “Las personas de mayor edad tendrán que mostrar que no serán cargas publicas”, dijo Laura Ferner.

En el fin del foro Stephen Coger, un abogado y director de la defensa de inmigrantes en Arkansas le expreso su agradecimiento a Laura por iniciar la colaboración para el foro. “Eso es lo que estamos aquí para hacer”, dijo Laura, “para ayudar uno al otro”.

Una representante con las escuelas de Springdale también menciono la posibilidad de una reunión similar en una escuela local, la meta es compartir esta información con la populación inmigrante en el noroeste de Arkansas, en relación con este cambio de reglas.