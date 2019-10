Spotlight de la Comunidad: Junior Korok

SPRINGDALE — Este año el museo de arte Americano de Crystal Bridges empezó un nuevo programa para mejorar la accesibilidad de arte entre la comunidad étnica. El museo ha empleado tres socios de la comunidad responsables en crear programas para la comunidad. Una socia es de Rogers y dos socios son de Springdale. Uno de los socios de Springdale es un Marshalés, Junior Korok.

Junior es originalmente de las Islas de Marshall, pero Junior “vino aquí [al noroeste de Arkansas], desde que estaba en el quinto grado”.

“Ya teníamos familia aquí”, explico Junior, pero era un viaje difícil para mudar a Arkansas. “Yo y mi papá venimos [a los Estados Unidos] primero”, dijo Junior, “y luego mi mamá y mi hermana vinieron después”. Junior y su papá vivieron en Phoenix, Arizona primero y luego en Salt Lake City, Utah. Cuando llego su mamá y hermana, se reunieron en Arkansas. “Queríamos un pedazo de la vida Americana supongo”, dijo Junior por la razón de la cual se mudaron a Springdale.

“Mi papá me decía, ‘no hay nada allá [en las Islas de Marshall], tenemos que buscar otras oportunidades”.

Junior empezó sus estudios en la Universidad de los Ozarks pero después de dos años no pudo continuar. “Descubrí que mi familia batallaba”, dijo Junior sobre la razón por la que tuvo que dejar sus estudios, “estoy en la edad en que debo ayudar [mi familia]”.

Cuando regreso de Clarksville, Junior empezó a trabajar en Sam’s Club, y después trabajo con las escuelas de Springdale. “Era socio de la comunidad Marshalés”, explico Junior, “básicamente traduje y ayude en lo que podía”. Junior avanzo de traductor a consejero para los niños y formo un club para los Marshalés titulado Islander Club.

El Islander club se transformo a Arkansas Youth Organization, AYO, y por esta organización conoció a Melisa Laelan, la directora de ACOM (Arkansas Coalition of Marshallese). “[Melisa] me introdujo a Sara [Segerlin]”, dijo Junior, “y Sara me recibió como aprendiz”. Sara es la directora mayor de programas públicos en el museo de Crystal Bridges. Con la recomendación de Melisa Laelan, Sara extendió la posición de socio a Junior.

Junior expreso su emoción sobre el programa de socios de la comunidad y dijo que se siente apasionado por que “es la primera vez que [el ha] visto una organización como Crystal Bridges dedicar esfuerzo a diversificarse”. Para Junior este gesto es significante por que ve que el museo “realmente [está] dedicando esfuerzo para abrir sus puertas a gente como [el]”, continuo Junior, “[gente] que son morenos y que son minorías que no se sienten bienvenidos aquí… en una comunidad afluente”.

Junior todavía esta en las etapas iniciales de crear su propio programa. Junior y sus socios han dedicado tiempo a dirigir sesiones en la cual invitan a miembros de la comunidad a participar y expresar que quieren del museo y del programa. “Estamos aquí para asegurar que todos se sientan bienvenidos [en el museo]”, dijo Junior, “esa es el razón por la cual hemos tenido sesiones [con la comunidad]”. Junior y su socios quieren darle voz a las minorías en la comunidad y Junior dijo que “[esta] seguro que todos van escuchar a estos voces”.