Las mujeres abandonan la ciudad de Montana debido a la reacción de la agencia fronteriza

HELENA, Mont. (AP) – Una mujer que está demandando a la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. Después de que un agente la interrogara a ella y a una amiga por hablar español en una tienda de conveniencia dijo el viernes que la reacción violenta a su demanda los obligó a alejarse de su pequeña ciudad de Montana. Ana Suda y su familia han sido hostigadas por vecinos, extraños e incluso escolares en la ciudad de Havre desde que un video de un agente fronterizo la interrogaba y Martha “Mimi” Hernández fue subida a YouTube, dijo Suda en una entrevista telefónica con The Associated. Prensa. Una versión del video ha sido vista más de 123,000 veces desde febrero. Suda y sus dos hijos han estado viviendo con familiares en El Paso, Texas, durante los últimos 1 ½ meses mientras su esposo, un empleado de Aduanas y Protección Fronteriza, está buscando una transferencia de trabajo para unirse a ellos. “No puedo soportarlo más”, dijo Suda. “Nuestras vidas no son las mismas, ya no son lo mismo. Estos tipos destruyeron todo lo que tenemos”. Hernández ha estado viviendo en Great Falls, pero todavía viaja a su trabajo en Havre, dijo su abogado, Alex Rate, de la Unión Americana de Libertades Civiles de Montana.

Las mujeres, que nacieron en los Estados Unidos y son ciudadanas, dijeron en su demanda que se hablaban entre ellas en español mientras hacían fila para comprar huevos y leche en una tienda de conveniencia en Havre. El agente, Paul O’Neill, entró en la tienda, los escuchó y los mantuvo en el estacionamiento durante aproximadamente 40 minutos mientras revisaba sus identificaciones. “Señora, la razón por la que le pedí su identificación es porque vine aquí y vi que ustedes están hablando español, lo cual es muy desconocido aquí”, dijo O’Neill en el video. Suda nació en Texas y se mudó a Montana con su esposo en 2014. Hernández nació en California y vive en Montana desde 2010. Suda no reconoció a O’Neill como colega de su esposo, ni dijo que su esposo Trabajó para la misma agencia. Havre es una ciudad de casi 10,000 personas a unas 30 millas (48 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y Canadá y cerca de dos reservas de nativos americanos. La población de la ciudad es principalmente blanca y aproximadamente 4% hispana, según el censo de EE. UU. Las mujeres presentaron su demanda en febrero, diciendo que fueron detenidas en violación de la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables y la cláusula de protección igual de la Quinta Enmienda. Le están pidiendo a un juez que declare que es inconstitucional que la agencia federal detenga a cualquier persona por motivos de raza, acento o idioma, que impida que la agencia lo haga y que les otorgue una cantidad no especificada por daños.

Dicen que tales paradas son un patrón con el sector Havre de Aduanas y Protección Fronteriza, y citan otros casos recientes donde se detuvo a latinos y latinas. “Destruyeron mi vida, pero si puedo ayudar a alguien más con esto, lo tomaré”, dijo Suda. Los funcionarios fronterizos y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos declinaron hacer comentarios el viernes, citando la demanda pendiente. La agencia está tratando de desestimar la demanda, y una audiencia está programada para el 2 de octubre. Los abogados de la agencia dicen que tiene inmunidad soberana contra cualquier reclamo por daños, y que debido a que las mujeres solo fueron detenidas una vez después de vivir allí durante años, no hay evidencia de que hay alguna amenaza de que les vuelva a ocurrir. Desde que se presentó la demanda, Suda dijo que la reacción violenta se produjo en forma de rostros enojados en la calle, comentarios negativos sobre ella, confrontaciones de gran volumen y una vez que un hombre la empujó. Ella dijo que los amigos de los agentes fronterizos le dijeron que abandonara la demanda, pero no presentó una denuncia ante la policía porque una mujer que la confrontó dijo que era amiga de la policía. Una vez, una compañera de clase de su hija pequeña calificó a la niña de improperio en español, dijo Suda. La amenaza potencial para sus hijos fue un factor importante en su decisión de irse. Ella tiene un hijo pequeño que es autista y no verbal, y temía que algo le pudiera pasar y que él no pudiera decirle. El jefe de policía de Havre, Gabe Matosich, no respondió repetidas llamadas de comentarios esta semana. El alcalde Tim Solomon estaba fuera de la oficina el viernes y no respondió de inmediato un mensaje.