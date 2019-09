Spotlight de Comunidad: Dra. Arnhart

ROGERS — Doctora Jeanette Arnhart ha trabajado en educación por 38 años pero su curso dentro del sistema de educación ha tomado una dirección diferente.

Hace algunos años fue presentada con la opción a retirarse como profesora en el distrito escolar de Rogers. Arnhart y su esposo decidieron que el se iba a quedar como profesor en la escuela de Rogers Heritage High School y Arnhart regresaría a la universidad de Arkansas para continuar su educación.

Para su investigación doctoral, Jeanette investigo como las clases de Español para hablantes nativos ayudo en la atendencia y éxito en postsecundaria. Jeanette entrevisto 36 estudiantes en la área sobre sus experiencias en las clases para hablantes nativos. Jeanette dijo que “la influencia del profesor” resulto como el variable más importante en la educación de los estudiantes. Siguió siendo repetido “como el profesor, como la materia en la clase los ayudo sentir orgullo sobre quienes eran”, explico Jeanette. No era un problema en que los estudiantes no eran capaz de ser exitosos pero que “el profesor fue el vinculo… entre [los estudiantes] y atendiendo universidad”, continuo Jeanette, “entre padres y [los estudiantes]”.

Cuando completo su investigación y recibió su doctorado, la Doctora Arnhart quiso regresar a una posición de educación. “Lo más que seguí leyendo [los estudios], lo más que mi corazón me llamaba para atrás,” dijo Jeanette sobre su decisión a regresar a una posición como profesora de Español. Ahora es profesora en la escuela de Lakeside Junior High School en Springdale donde sigue apoyando la comunidad latina.

“Este año no he tenido a nadie deportado; ningún padre detenido por ICE… [pero] el año pasado tuve cuatro”, explica Jeanette. “Todos eran papás; todos habían vivido en Springdale o en los Estados Unidos por más de 20 años”, continuo Jeanette de la tragedia. “Si lloro sobre [los deportaciones]”, dijo Jeanette pero no solo se queda con los brazos cruzados, Dra. Arnhart toma acción como aliada.

Jeanette habla con sus estudiantes, “les digo, ‘quien esta en tu forma? Quien esta listado en tu forma de emergencia?’ si solo son tus papás, necesitas que poner un hermano mayor o alguien más”, por cualquier caso que sus papás sean detenidos.

En 2007 ICE dirigio una redada en el sur de Missouri donde detuvieron alrededor de 100 inmigrantes. Varios de los que fueron detenidos tenían hijos atendiendo escuelas en Rogers donde Dr. Arnhart era profesora. “No nos fuimos a casa hasta las 7 de la noche”, dijo Jeanette de esa día, “finalmente, cuando llegaron la policía y nos dejaron entregar los niños, que estaban esperando a sus papás, a entregarlos a otras familiares o a un vecino, porque legalmente no podíamos hacerlo”. Eso es la razón que urge a las familias inmigrantes que ponen un nombre de un familiar con ciudadanía en la lista de emergencia para sus niños. Si sus estudiantes no tienen a nadie más en su lista de emergencia, Jeanette les da su numero. “No podría sacarte de la escuela pero seguramente puedo llamarle a alguien”, dijo Jeanette, “seguramente puedo ir a tu casa y garrar a alguien o me puedes decir a donde puedo ir; seguramente puedo asegurar que tienes un lugar a quedarte”.

Ahora en Lakeside Jeanette y su hija, profesora Andra Smith, son entre las primeras a tomar acción cuando reciben información de un deportación en la familia de un estudiante.

“Mandamos correo electrónico masivo a todo el mundo”, explica Dr. Arnhart, “si conoces este niño, si tuviste este pequeño [en tu clase], por favor escribe una carta para el papa sobre como la educación, como la vida [del estudiante] cambiara”.

En Lakeside entrenan a empleados como escribir estos tipos de cartas y se comunican con otras escuelas en el distrito para que ellos puedan escribir cartas. También, ellos entregan las cartas a la familia y abogados para apoyar la familia y probar que si son miembros positivos en la comunidad que son activos en la vida de sus hijos.