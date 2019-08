CLASE 7A El poder cambia a la Central

NORTH LITTEL ROCK — Los equipos tienen mucho que demostrar en el 7A-Oeste, que solía ser la conferencia dominante en la clasificación más grande de Arkansas.

Ya no.

Esa distinción pertenece claramente al 7A-Central, que ha producido campeones estatales consecutivos en North Little Rock y Bryant, que venció a North Little Rock en el juego de campeonato la temporada pasada en el War Memorial Stadium. La victoria de North Little Rock en 2017 puso fin a un dominio absoluto para los equipos de 7A-West, que habían producido a todos los campeones estatales en la Clase 7A de 2005 a 2016.

Bryant es ahora una fuerza importante en el atletismo de la escuela secundaria de Arkansas, y los Hornets terminaron como subcampeones estatales en baloncesto la primavera pasada después de ganar su primer campeonato estatal en fútbol. Esa marca estuvo a la altura de North Little Rock, que ganó campeonatos estatales de fútbol y baloncesto en el mismo año escolar calendario (2017-18).

Bryant es elegido para repetir en el 7A-Central después de terminar 11-2. Los Hornets son seguidos en la encuesta de entrenadores de la liga por North Little Rock, Conway y Fort Smith Northside.

El entrenador de Northside Mike Falleur dijo que el cambio de poder del 7A-West al 7A-Central es principalmente el resultado de los cambios demográficos en el estado.

“Creo que tiene mucho que ver con que la mayoría de esas escuelas tienen una configuración de una ciudad y una escuela secundaria”, dijo el entrenador de Fort Smith Northside Mike Falleur sobre el 7A-Central. “Cuando se tiene esto, todos se mueven en la misma dirección sin dividir atletas, recursos, etc. Estamos en desventaja, pero nuestros hijos trabajan muy duro y creen que pueden competir con los mejores. Para tener una oportunidad en Central, eso es lo que tendremos que hacer “.

Bryant devuelve un puñado de titulares que regresan, incluido el apoyador Catrell Wallace y el liniero defensivo Austin Bailey, quienes se encuentran entre los mejores reclutas en Arkansas esta temporada. North Little Rock regresa a Brandon Thomas, un prospecto de la División I que corrió más de 1,800 yardas la temporada pasada para un equipo que estaba invicto antes de perder ante Bryant en el juego de campeonato.

Hubo una gran sacudida en la primavera en Fayetteville, donde el nómada de fútbol Billy Dawson renunció inesperadamente después de guiar a los Bulldogs a 16 victorias en dos temporadas. Fue reemplazado por Casey Dick, el ex mariscal de campo de Arkansas que tenía 4-7 en una temporada como entrenador en Van Buren.

“El entrenador Dick es joven, pero sabe de lo que está hablando y aporta mucha energía al equipo”, dijo Connor Flannigan, quien lideró la recepción del estado la temporada pasada. “Estamos entusiasmados por tenerlo, y estamos comprando los cambios, seguro”.

Ningún equipo tiene más que demostrar que Springdale Har-Ber, que se perdió los playoffs por primera vez desde 2006. Pero hay un optimismo renovado en Har-Ber, que devuelve un total combinado de 16 titulares en ataque y defensa. Los Wildcats ingresan al año con cierto impulso después de ganar el torneo Southwest Elite 7-on-7 en Shiloh Christian.

Bentonville West espera una mejor suerte después de perder a su mariscal de campo en la apertura de la temporada, y Rogers Heritage está comenzando de nuevo con un nuevo entrenador después de que War Eagles no pudo ganar un juego por segunda vez cuatro años.

No hay inestabilidad en Bentonville, que ha ganado 11 de los últimos 12 campeonatos de la conferencia en el 7A-Oeste. Preston Crawford es un corredor de todo el estado, y su hermano, Chris Crawford, es un jugador que regresa a todas las conferencias para una defensa que tradicionalmente se encuentra entre las mejores.

“Hay oponentes de calidad en ambas conferencias”, dijo el entrenador de Bentonville, Jody Grant. “Solo en nuestra conferencia, no hay semanas fáciles. Para nosotros, tenemos la mejor oportunidad de todos cada vez. Nuestros hijos lo han aceptado “.

Springdale parece relevante nuevamente bajo Zak Clark, quien asumió el cargo de entrenador de los Bulldogs después de un final de 0-10 en 2014. Springdale tuvo marca de 7-4 la temporada pasada a pesar de perder al mariscal de campo Grant Allen por una pierna rota.

Rogers High intentará reunir suficiente apoyo para Hunter Loyd, un titular de tres años como mariscal de campo para los Mounties. Crosby Tuck se hace cargo de Van Buren, que caerá a la Clase 6A a partir de 2020. Tuck fue el coordinador defensivo la temporada pasada cuando los Pointers terminaron 4-7.

Fort Smith Northside espera evitar otra caída de la liga después de que los Grizzlies ganaron cinco de sus primeros seis juegos la temporada pasada. Northside dependerá en gran medida del corredor senior Jackson King y una defensa con siete titulares que regresan, incluido Khaden Washington, un jugador de todas las conferencias al final.

El cambio está llegando en Fort Smith Southside, que se unirá a la Conferencia 7A-West para las temporadas 2020 y 2021. Southside espera mejorar con el regreso de ocho jugadores que comenzaron en defensa el año pasado para los Mavericks, que terminaron 6-6.