El Consejo proclama la ciudad pro vida de Springdale

SPRINGDALE — El Ayuntamiento proclamó que Springdale es una ciudad pro vida.

El consejo aprobó una resolución el martes por la noche con ese mensaje, 6-1. Kathy Jaycox emitió el voto disidente y Jeff Watson se perdió la reunión por razones familiares.

El miembro del consejo Colby Fulfer presentó la resolución ante el Comité Plenario el 5 de agosto, que votó por unanimidad para enviarla a la aprobación del consejo. Fulfer dijo que la medida de la ciudad envía un mensaje a Planned Parenthood, “pidiéndole respetuosamente al proveedor de abortos que encuentre otra ciudad”, dijo.

La organización dejó de prestar servicios el 25 de julio en su ubicación de North Crossover Road en Fayetteville, según el sitio web de la oficina local. El grupo dijo que anunciará una nueva ubicación.

Las cámaras del consejo y el vestíbulo de la entrada se llenaron cuando los residentes y las partes interesadas acudieron a prestar su apoyo.

Los oradores apoyaron ambos lados del problema, nueve de ellos respaldaron la resolución y nueve se opusieron. Los opositores de ambos lados aplaudieron cuando estuvieron de acuerdo con el punto del orador y gritaron: “¡Mentiras! ¡Mentiras! ‘Cuando no lo hicieron.

Sin embargo, seis oradores más se dirigieron al consejo, no apoyando a un lado u otro, sino diciendo que la resolución no era una que el consejo debería tomar.

El nombre del primer orador se perdió por el ruido y la mala acústica de la sala. Pero ella habló de 22 años como paciente de Planned Parenthood. “Probablemente sean la razón por la que no tuve un aborto”, dijo.

“Me entristece que la ciudad no sienta que fue una buena atención, que no están bienvenidos aquí”.

Kenny, un hombre que no dio su apellido, le dijo al consejo que era VIH positivo y que ya no tiene acceso a la atención médica con el cierre de la oficina de Planned Parenthood en Fayetteville.

“Dices que eres pro-vida; respaldarlo con acción “, dijo.

Fulfer dijo a los residentes el martes que una abrumadora mayoría de los constituyentes apoyan la vida desde el principio hasta el final. “Lo que realmente se señala en esta resolución es que a través de cientos de miles de dólares gastamos para apoyar cada etapa de la vida”.

Señaló la educación de los niños del Distrito Escolar, las oportunidades que la creciente economía de la ciudad ofrece a los residentes en los años intermedios de sus vidas y el apoyo del Springdale Senior Center, que ofrece oportunidades económicas y sociales para los residentes en la vida adulta.

De hecho, la resolución no es más que una declaración, dijo el abogado de la ciudad Ernest Cate.

Las ciudades tienen la autoridad de hacer declaraciones por resolución, continuó Cate. Por ejemplo, el consejo aprobó una resolución que alienta a la Legislatura de Arkansas a aprobar el impuesto a las ventas por Internet.

De hecho, Planned Parenthood aún podría abrir una oficina en Springdale, dijo Cate.

La resolución no prohíbe a nadie tomar una decisión sobre su propia atención médica personal, dijo Fulfer, y Springdale ofrece una amplia gama de esos. Dijo que aquellos que apoyan a la organización podrán acceder a su atención si Planned Parenthood decide permanecer en Fayetteville.

Keith Underhill instó al consejo a votar por la resolución. “Es lo que somos”, dijo.

Underhill describió la comunidad de Springdale con un sabor amigable de pueblo pequeño, que da la bienvenida a todos los grupos. “Es donde nos saludamos cuando nos encontramos en la calle y paramos para conversar al final del camino de entrada.

“Recientemente hemos sido nombrados uno de los 10 mejores lugares para vivir”, concluyó.

John Mathias es una enfermera. Dijo que cuando Fulfer habló sobre presentar la resolución pro-vida, el miembro del consejo habló sobre que era personal para él.

“Pero no debería ser personal”, dijo Mathias. “Se supone que se trata de la separación de la iglesia y el estado. Estás enviando un mensaje equivocado al noroeste de Arkansas”.

Eddie Cantu compartió la historia de su familia cerca del final de la reunión. Sus padres emigraron a los Estados Unidos desde México en la década de 1950. Él tiene cuatro hermanos mayores.

Cantú dijo que la vida de su madre estaba en peligro en 1962, durante su embarazo con él.

“Ella bebió todo tipo de cosas para causar un aborto y ninguna funcionó”, dijo. “No es que ella no me quisiera. Pero si hubiera habido una clínica, podría no estar aquí hoy”.

Cantú dijo que a pesar de su origen hispano, ha encontrado que Springdale es un lugar muy acogedor y un gran lugar para criar una familia.