Centro de Justicia para los trabajadores del noroeste de Arkansas anuncia el cese de sus funciones definitivamente

SPRINGDALE — Parte del comité del centro de justicia para los trabajadores de NWA bajo la dirección de Gladys Tiffany, acompañada de 2 de sus integrantes y con ayuda de la interprete bilingüe Inés Fernández habla acerca de las razones que obligan al cierre definitivo de la organización. “Desafortunadamente hubo una situación en cuanto al director anterior donde hubo una mala administración de los fondos y no pudimos seguir adelante”, afirma.

Tras 15 años de servicio continúo a la comunidad inmigrante y masa obrera del noroeste la aparente malversación de los fondos entre otras diferencias fue lo que llevo al cese de las funciones. “El dinero no fue robado, la situación se planteó de una manera tan difícil que lo que realmente lo que sucedió fue una mala administración de los fondos”.

Sobre esto Tiffany agrega que tanto su directiva pasada como líderes obreros destacados y mencionados en su comunicado darán cuenta de su participación dentro de la organización si así lo desean. “Lo que podemos decir de Magaly-Magaly Licolli, anterior directora del centro de justicia para los trabajadores del noroeste de Arkansas — ella tiene sus propios planes que estoy segura que cuando esté lista y preparara para dar sus declaraciones ella lo va hacer”.

Otro de los nombres que son mencionados en el comunicado emitido, es el de Nelson Escobar, de quien a pesar de no poseer ningún cargo de directivo dentro de la organización, representaba un líder activo para la comunidad y masa laboral acota, “Sobre lo de Nelson, es una cuestión muy sensible y difícil, él (Escobar) recibió una carta en la que se le informó que había sido despedido por no cumplir con sus obligaciones, otras acusaciones se hicieron verbalmente pero esa fue la razón oficial para su despido”, agrega.

El conocimiento de esta noticia originó reacciones a través de las redes sociales por parte de otros miembros del centro y comunidad en general, pero, quienes hasta el momento de esta nota aún no habían declarado su posición oficial ante los medios de comunicación. Por lo pronto Tiffany asegura que procuran mantener lazos de apoyo a la comunidad laboral del noroeste mientras esperan concentrarse en un nuevo grupo que albergue y brinde atención a los trabajadores de la zona.