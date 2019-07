Guatemala: Corte prohíbe acuerdo de tercer país seguro

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó el domingo tres amparos provisionales con los que prohibió al presidente Jimmy Morales firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos, bajo el argumento de que esa labor corresponde al Congreso de la Republica.

Un acuerdo de “tercer país seguro” significaría que los salvadoreños, hondureños y personas de otras partes del mundo que ingresen a Guatemala tendrían que solicitar asilo ahí y no en la frontera con Estados Unidos.

“Ante la amenaza de violación a los derechos fundamentales, no solo de connacionales sino que de las personas extranjeras que en calidad de refugiados pudieran solicitar asilo, es procedente otorgar la protección interina requerida (el amparo provisional)”, afirmó el fallo constitucional.

La corte advirtió al presidente que “para asumir la decisión en nombre del Estado de Guatemala, de constituir al territorio nacional como un ‘tercer país seguro’ debe cumplir con el mecanismo establecido en la Constitución”.

Morales había enviado un informe a la corte argumentando que la firma de acuerdos es una tarea que le corresponde, que se trata de convenios internacionales regidos por normas internacionales ratificadas entre ambos países y que de otorgarse el amparo provisional “será su decisión si acata órdenes que se encuentren fuera de ley”.

La reunión entre Morales y Trump, que originalmente estaba programada para el lunes, tenía como objetivo discutir temas migratorios y de seguridad. Sin embargo, funcionarios del gobierno estadounidense insinuaron que durante el encuentro podría concretarse el acuerdo.

El encuentro será reprogramado, sin que exista aún una nueva fecha, señaló la presidencia guatemalteca.

“Debido a especulaciones surgidas y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte”, agregó la presidencia. “El Gobierno de la Republica reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro”.

Se seguirá conversando sobre otros asuntos bilaterales de interés público, añadió.

El pacto que pretende Trump podría aliviar la presión migratoria con la que lidia Washington y otorgarle al presidente estadounidense una concesión que presumiría como victoria.

Los críticos han dicho que Guatemala no tiene los recursos para ayudar a los migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Estados Unidos, cuando miles de sus propios ciudadanos han salido del país tan sólo en lo que va del año.

Las autoridades estadounidenses señalan que la posibilidad de “tercer país seguro” continúa sobre la mesa, aunque no se ha concretado. Sin embargo, el gobierno guatemalteco indicó que no pretende llegar a ese acuerdo.

Alfredo Brito, secretario de comunicaciones de la presidencia, dijo a The Associated Press que aún no existe una nueva fecha para el encuentro entre Morales y Trump.