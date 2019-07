Opciones para disfrutar y conectarse con la naturaleza este verano

FAYETTEVILLE — El verano sigue dando momentos inolvidables para las familias de toda la región, y este fin de semana no es la excepción, si usted es de los que desafortunadamente no logró aprovechar la celebración de la independencia de los Estados Unidos en los ríos y lagos del noroeste por exceder la capacidad de espacio, esto de acuerdo al cuerpo de seguridad y armada de la región, sin embargo para este fin de semana puede disfrutar de cada espacio natural que ofrece nuestra región.

Esto incluye la celebración del 21 conteo anual de mariposas desde el parque estatal Queen Wilhelmina, Arkansas. Si usted se ubica en el noroeste del estado la ruta para llegar al parque es de al menos 2 horas y 30 minutos para llegar a disfrutar del majestuoso viaje de las mariposas por la zona.

El evento es para todas las edades y no necesita registrarse, este se llevará a cabo el sábado 13 de julio desde las 8:00 am. Sin embargo, es usted uno de los que no puede salir muy lejos de casa, el jardín botánico de Ozark en Fayetteville los invita a conectarse con la naturaleza y relajarse con una clase de yoga totalmente gratis todos los sábados a las 9:30am.

También en la ciudad de Rogers, se encuentra el lago Atalanta, parque público ubicado justo al este del centro de la ciudad en Walnut Street. Excelente para picnics, paseos en bicicleta, juegos o caminatas para pasar un amando día entre amigos o familia.