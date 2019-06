Children’s Hospital Los Angeles Ocupa el Puesto Número Uno entre los Hospitales de Niños en el Oeste de los EE.

LOS ANGELES — Por tercer año consecutivo, el Children’s Hospital Los Angeles (CHLA) ha sido elegido el mejor hospital pediátrico en el oeste de los Estados Unidos, según las clasificaciones anunciadas hoy de la encuesta Best Children’s Hospitals (Mejores Hospitales para Niños) de U.S. News & World Report.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20190620005313/es/

Children’s Hospital Los Angeles was ranked the No. 1 children’s hospital on the west coast and No. 5 in the country by the 2019-20 U.S. News & World Report Best Children’s Hospital survey. (Photo: Business Wire)

El CHLA también subió un puesto, con respecto al año pasado, en la prestigiosa lista de honor de Best Children’s Hospitals de U.S. News, al ser clasificado como el quinto mejor centro médico pediátrico de todo el país. La lista de honor distingue a los hospitales infantiles con los programas de especialidades clínicas más completos y exitosos.

“Los talentosos médicos, enfermeras, investigadores, técnicos y otros miembros del equipo del Children’s Hospital Los Angeles son incomparables en su compromiso con la salud de los niños”, explica el presidente y director ejecutivo del CHLA, Paul S. Viviano. “El CHLA siempre se esfuerza por ser el estándar de oro de la atención pediátrica, y me enorgullece saber que, cuando U.S. News & World Report analizó lo que estamos haciendo para sanar, proteger e innovar, afirmaron nuestra creencia de que el CHLA pertenece al más alto nivel de instituciones de atención médica pediátrica”.

Cada año, U.S. News califica a casi todos los hospitales y sistemas de salud más importantes del país y los clasifica de acuerdo con los parámetros de rendimiento, evaluación por pares, certificaciones y otros datos proporcionados por los hospitales, así como con las mediciones de excelencia de terceros. Los hospitales de niños reciben clasificaciones separadas respecto a otros centros, debido a los conocimientos especializados, el equipo y las instalaciones necesarias para atender a bebés, niños y jóvenes.

Este año, el puntaje general de Children’s Hospital Los Angeles lo ubica en el quinto lugar en los Estados Unidos de los 125 centros médicos pediátricos que presentaron los datos para la encuesta. El CHLA también mejoró su clasificación respecto al año pasado en cinco de las 10 categorías de especialidades pediátricas evaluadas, incluido el reconocimiento de las 10 mejores en siete categorías:

N.º 4: Cardiología y cirugía cardiovascular (ascendió del puesto N.º 5)

N.º 4: Diabetes y endocrinología (ascendió del puesto N.º 5)

N.º 5: Ortopedia

N.º 9: Gastroenterología/cirugía gastrointestinal

N.º 9: Neurología y neurocirugía

N.º 9: Neonatología (ascendió del puesto N.º 14)

N.º 10: Cáncer

N.º 13: Urología

N.º 13: Neumología (ascendió del puesto N.º 16)

N.º 16: Nefrología (ascendió del puesto N.º 18)

“Ser uno de los cinco mejores hospitales de niños es más que un número para los médicos y para el personal de Children’s Hospital Los Angeles que se esfuerzan todos los días por brindar esperanza y por construir futuros más saludables para los niños”, manifiesta el vicepresidente sénior y director médico del CHLA, Dr. James Stein, MSc. “Significa que combinan experiencia de clase mundial con un compromiso increíble para brindar los más altos niveles de atención a los pacientes dentro de Los Ángeles y fuera de esta, a algunos de los cuales se les diagnostica las afecciones más complejas desde el punto de vista médico”.

El Children’s Hospital Los Angeles es un centro médico pediátrico de renombre mundial, conocido por brindar atención clínica de alta calidad, investigación de vanguardia y capacitación rigurosa para la próxima generación de expertos en pediatría. Fundado hace 118 años, el CHLA ahora recibe más de medio millón de visitas de pacientes al año. La institución brinda atención pediátrica compasiva y de cuidados vitales a pacientes de todas las edades, desde bebés por nacer hasta jóvenes en la cúspide de la edad adulta, de los 50 estados y de más de 50 países. La atención clínica está dirigida por médicos que son integrantes del cuerpo docente de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (University of Southern California, USC).

El hospital de niños también alberga el Centro para la Salud Global, que respalda las necesidades únicas de los pacientes y de las familias que viven fuera de los EE. UU. que viajan al Children’s Hospital Los Angeles por necesidades de atención compleja y de especialidades. Como uno de los principales centros médicos académicos pediátricos de los EE. UU., el CHLA brinda atención integral, galardonada y culturalmente sensible a cientos de niños y adolescentes de todo el mundo cada año. El programa sirve como punto de contacto único para los pacientes internacionales y para sus familias, no solo para facilitar el acceso al CHLA, sino también para explorar todos los aspectos de la atención desde la consulta inicial hasta las citas y los seguimientos, y la repatriación sin problemas hasta el país de origen de la familia. Para obtener más información sobre el Centro para la Salud Global, visite CHLA.org/GlobalHealth.

Muchos de los logros de la institución en la atención se hacen posibles a través de una relación cohesiva entre los expertos clínicos de cabecera y la investigación básica, traslacional y clínica, realizada en todo el campus como parte del trabajo de The Saban Research Institute (El Instituto de Investigación Saban). La sólida cultura de investigación del CHLA significa que la ciencia se utiliza para impulsar la innovación. Los médicos que brindan atención pueden hacerlo sabiendo que su atención está fundamentada por los últimos avances científicos y médicos, a fin de proporcionar los mejores resultados de salud para los niños.

Este impulso para mejorar la atención ha dado lugar a que se establezcan nuevos hitos en la atención pediátrica en el Children’s Hospital Los Angeles y a que se apoyen mejoras en la forma en que se brinda la atención en todo el país. Algunos ejemplos del período cubierto por la encuesta de U.S. News & World Report incluyen los siguientes:

Nueva cirugía de transferencia nerviosa: cuando una misteriosa enfermedad parecida a la poliomielitis llamada mielitis flácida aguda (Acute Flaccid Myelitis, AFM) afectaba a los niños y aparecía en los titulares nacionales el otoño pasado, el Dr. Mitchel Seruya, director de Brachial Plexus and Peripheral Nerve Center (Centro de Nervios Periféricos y Plexo Braquial) del CHLA, desarrolló una nueva técnica quirúrgica de transferencia nerviosa para ayudar a restablecer la función en los miembros paralizados de los pacientes con mielitis flácida aguda (acute flaccid myelitis, AFM).

Las pruebas genéticas rápidas desarrolladas por el CHLA ayudan en un tratamiento innovador para el cáncer: el panel de cáncer OncoKids®, desarrollado por el Center for Personalized Medicine (Centro de Medicina Personalizada) del CHLA ayuda a su Center for Cancer and Blood Diseases (Centro de Enfermedades de la Sangre y Cáncer) de niños a identificar las causas genéticas subyacentes de los tumores raros. Los resultados de las pruebas permiten a los médicos adaptar los nuevos tratamientos farmacológicos para pacientes con necesidades de tratamiento específicas con resultados notables.

Reverificación del centro de trauma pediátrico de nivel I: el American College of Surgeons (Colegio Americano de Cirujanos) volvió a verificar una vez más al CHLA como el único centro de trauma pediátrico de nivel I independiente en el condado de Los Ángeles.

La Red de salud implementa un plan de acción para el asma: el CHLA trabajó con los pediatras del sur de California que están afiliados a la Red de salud del CHLA para brindar atención de calidad para el asma y para capacitar a las familias para que comprendan mejor la enfermedad.

Capacitación de simulación de realidad virtual: la División de Medicina de Emergencia y Transporte utiliza la realidad virtual para simular las condiciones de la vida real y el estrés de las emergencias pediátricas para ayudar a los estudiantes de medicina y a los médicos a capacitarse mejor para estas situaciones.

Endoscopía transnasal sin sedación con manejo del dolor en realidad virtual: las Divisiones de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del CHLA; Otorrinolaringología; y Cuidado Paliativo y para la Comodidad completó con éxito la primera endoscopía transnasal (Trans-Nasal Endoscopy, TNE) sin sedación en la costa oeste lo que redujo de manera considerable el tiempo en que un paciente pasa en el hospital y eliminó la necesidad de un “ayuno desde la medianoche” previo al procedimiento. En lugar de anestesia, los pacientes pueden usar un casco de realidad virtual y ver una película o jugar a un juego como una distracción.

Reparación fetoscópica percutánea de espina bífida mediante la cirugía de “ojo de cerradura”: un piloto clínico de múltiples instituciones encabezado por varios expertos del CHLA afiliados al Fetal and Neonatal Institute (Instituto Fetal y Neonatal) y al Neurological Institute (Instituto Neurológico) del hospital fue el primero en el oeste de los EE. UU. en realizar una reparación completamente laparoscópica de la forma de espina bífida más grave en un feto todavía en el vientre, una técnica que minimiza el riesgo para la madre.

La lista de Best Children’s Hospitals de U.S. News & World Report es una colaboración entre los hospitales y la publicación para comparar el desempeño de los hospitales infantiles en beneficio de los padres y de sus hijos. La entidad investigadora RTI International y la revista recopilan y analizan los datos de cada uno de los hospitales encuestados en varias categorías, que incluyen las siguientes:

Los resultados clínicos, como las tasas de supervivencia del paciente y de complicaciones quirúrgicas.

Calidad de los recursos hospitalarios relacionados con la atención del paciente, incluida la dotación de personal, la tecnología y los servicios especiales.

La prestación de atención y el compromiso con la seguridad del paciente, como la prevención de infecciones y el cumplimiento de las mejores prácticas.

Opinión de expertos entre médicos pares a nivel nacional.

Otras medidas de excelencia, incluida la cantidad de programas de becas y la participación de las familias en el cuidado de sus hijos.

U.S. News Media Group, sociedad matriz de U.S. News & World Report, anunció las clasificaciones de los hospitales de 2019-2020 en línea el martes 18 de junio, a las 12.01 a. m., hora del este (eastern time, ET). Para obtener información adicional, siga los siguientes enlaces:

Lista de honor de 2019-2020 de Best Children’s Hospitals:https://health.usnews.com/health-news/best-childrens-hospitals/articles/best-childrens-hospitals-honor-roll-and-overview

Página de perfil de 2019-2020 de Best Children’s Hospital de Children’s Hospital Los Angeles:https://health.usnews.com/best-hospitals/area/ca/childrens-hospital-los-angeles-6931470#rankings

Acerca de Children’s Hospital Los Angeles

Fundado en 1901, Children’s Hospital Los Angeles está clasificado el mejor hospital de niños de California y el quinto del país por su excelencia clínica, con su selección en la prestigiosa Lista de honor de U.S. News & World Report de hospitales de niños. La atención clínica está dirigida por médicos que son integrantes del cuerpo docente de la Facultad de Medicina Keck de la USC a través de una afiliación que data de 1932. El hospital también dirige el mayor programa de capacitación en residencia pediátrica en un hospital infantil independiente de su tipo en el oeste de los Estados Unidos. El hospital es sede de El Instituto de Investigación Saban, uno de los pocos centros en el mundo que se centra en los descubrimientos que mejoran la atención clínica de los niños. Para obtener más información, síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter; visite nuestro blog para las familias ( CHLA.org/blog ) o nuestro blog de investigación ( ResearCHLABlog.org ).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.