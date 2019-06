Convoy of Hope trae beneficios a las comunidades

SPRINGDALE — Un evento que prevé albergar unas 6.000 personas en el Rodeo of the Ozarks de Springdale. Convoy of Hope junto a grandes organizaciones locales cristianas y Univision Arkansas se unen para brindar atención y bienestar a las comunidades del noroeste de la región, proporcionando comestibles, víveres, atención de la salud y dental, cortes de cabellos, comida, accesorios (zapatos para niños y retratos familiares) además de la entrega de mochilas junto a materiales escolares, todo totalmente gratis “queremos brindar toda la ayuda que nuestra comunidad necesita, será un evento entretenido, donde se brindará buena atención a todos”, expresa Jarod Ring, líder de la organización Convoy of Hope NWA.

Un evento que surge tras la necesidad de unir a la población de la zona, comenta Jarod Ring, líder organización Convoy of Hope “queremos que todos participen nos une la necesidad de servir y proporcionar bienestar”, detalla José Pineda, pastor e integrante de Convoy of Hope NWA.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 16 de junio desde las 10:00 am en el Rodeo of the Ozarks Springdale, no hay necesidad de registrarse, todos los servicios son totalmente gratis. Si desea conocer más o formar parte del voluntariado llame al número 479-308-8750 o ingrese a la página web www.convoy.org/nwarkansas.