Profesionales hispanos reciben títulos universitarios en NWA

SPRINGDALE — Labrar un futuro profesional siendo inmigrante o indocumentado pudiera representar un gran reto para muchos, incluso hay quienes han tenido que dejar ese sueño por falta de apoyo, temor o por ver imposible ser un profesional en un país siendo extranjero. Sin embargo, para un grupo de jóvenes inmigrantes del noroeste de la región ese reto se ha convertido en un camino de luchas pero también de victorias.

Estos meses representan días de graduaciones en colegios, institutos y universidades sumando miles de profesionales para nuestra región, entre ese talento se encuentra Hisleny García Campos, recipiente de DACA y originaria de México obtuvo su título de Diseño Gráfico en NWAC “se me hizo difícil pero al mismo tiempo disfrute de mis años en la escuela porque estudié algo que a mi me encanta que es el diseño. Cuando te gusta lo que estudias haces todo lo posible para poder sacar su título y ejercer lo que estudio” afirma muy orgullosa.

Este reto no solamente es para los estudiantes inmigrantes sino también para los extranjeros, como Micaela Chamón, oriunda de Panamá obtuvo su título en estudios internacionales en la universidad de Arkansas “me siento muy feliz de todo lo que he podido vivir en la universidad y todo lo que he aprendido en este tiempo” asegura, pero no todo queda aquí para esta joven extranjera su nuevo reto es mudarse a Oklahoma para sacar un título en maestría de economía y desarrollo internacional.

Como estas jóvenes otros más siguen dejando en alto los valores, el esfuerzo y las metas trazadas con orgullo hispano. A todos por su esfuerzo y gallardía: Felicidades!