Mayo los invita a disfrutar del mes de la salud mental

SPRINGDALE — El de mes de Mayo representa muchas fechas importantes, entre esas el mes de la salud mental, organizaciones como #4Mind4Body del departamento americano de salud que promueven la campaña de prevención haciendo énfasis en la compañía animal, la espiritualidad, el humor, el equilibrio entre el trabajo y la vida entre otros aspectos importantes que sirven de puente para llevar un estilo de vida saludable.

Ante ello la comunidad del noroeste responde al despliegue de dicha campaña de manera positiva y alerta de mantener conexiones sociales que permiten el bienestar general. Tal cual opina Jessica Barboza, quien asegura que el mantener conversaciones sanas con la familia y conversar diariamente con sus amigos le ha ayudado a superar una crisis emocional que la ha perseguido por mucho tiempo. “Son indispensables para mi tanto la relación con mi familia como la compañía de mis amigos”, asegura.

Para José Linares el tema de la salud mental parece ser un tabú. “Aunque vivimos en una sociedad marcada por la tecnología se me hace que ese tema de la salud mental no se habla como debería, en muchos casos la misma familia ve la depresión o los problemas mentales como algo ajeno o que se puede desaparecer con un simple consejo, cuando no es así”, destaca.

Lo cierto del caso, es que este mes es propicio para ser eco de los pensamientos positivos, del equilibro entre el trabajo, la casa y las oportunidades, advierten los expertos. Es por ello que el departamento americano de la salud invita a conocer más de cómo encontrar maneras de impulsar el bienestar mental y general a través de su pagina web www.mentalhealthamerica.net/may.