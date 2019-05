FARMINGTON — Farmington es el campeón del Torneo Regional 4A-Norte, aunque Gravette no está convencida de ello.

Farmington anotó dos carreras en la parte inferior de la sexta entrada con la ayuda de una polémica llamada y derrotó a los Lady Lions 5-4 en el campo Lady Cardinals el domingo en el juego de campeonato.

Farmington estaba perdiendo 4-3 en la parte inferior de la sexta entrada con dos corredores en la base cuando Grace Boatright conectó una dura rodada que superó al primera base. Luego, la pelota golpeó claramente al corredor, pero se permitió que el juego continuara y dos corredores cruzaron el plato antes de que un corredor de Farmington fuera expulsado tratando de avanzar para el tercer out.

Gravette no logró anotar en la parte superior de la séptima y los Lady Cardinals corrieron al campo para celebrar el campeonato regional y su cuarta victoria consecutiva sobre Gravette esta temporada para terminar un torneo que se vio obstaculizado por múltiples retrasos climáticos.

Ray Burwell, el jefe de equipo de árbitros para el torneo, dijo en una breve entrevista después que la primera base de Gravette tocó el balón, lo que negó la regla de que un corredor fuera expulsado después de ser golpeado por un balón bateado.

“El primera base hizo contacto con la pelota y golpeó al corredor, así que tenemos una situación segura”, dijo Burwell al citar una sección del manual de la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias. “Se puso en contacto con su guante y cambió de dirección un poco, y golpeó al corredor. No hay nada que pueda hacer al respecto”.

Independientemente de la llamada, Farmington y Gravette, junto con Morrilton y Pottsville, avanzarán al torneo estatal Clase 4A que comienza esta semana en Batesville Southside.

Farmington (23-2) aparece nuevamente preparado después de llegar a las finales estatales en la clase 5A, donde los Lady Cardinals cayeron 3-2 ante Greenbrier. Farmington cayó 3-0 el domingo antes de que Remington Adams pegara un jonrón en la quinta entrada para empatar el juego, 3-3.

McKenzi Bogan lanzó un juego completo y resolvió algunos atascos luego de lanzar una blanqueada de cinco hits en una victoria de 5-0 sobre Pottsville el sábado. Bogan permitió cinco hits y ponchó a seis.

“McKenzi, una vez más, hizo un gran trabajo”, dijo el entrenador de Farmington, Randy Osnes. “Ella los mantuvo fuera de balance e hizo un buen trabajo mezclando sus lanzamientos. No puedo decir lo suficiente sobre el junior en el círculo”.

Gravette (15-8) también recibió un fuerte lanzamiento del abridor Cally Kildow y el relevista Bailey Elmore. Aunque decepcionado con la polémica llamada en la sexta entrada, el entrenador de Gravette, Taos Jones, no se mostró decepcionado por el esfuerzo de su equipo contra Farmington el domingo.

“Es difícil entrar en la casa de Farmington y vencer a Farmington”, dijo Jones. “Mis hijos son raspadores y estoy orgulloso de eso. Siento que somos los dos mejores equipos del estado. Desafortunadamente, estamos en el mismo lado del soporte en el estado”.

Gravette anotó tres carreras en la tercera entrada con la ayuda de un error de lanzamiento y un toque de compresión de Lexi Gerner que produjo una carrera. Farmington aprovechó un error de lanzamiento y un RBI sencillo de Shayley Treat para anotar dos carreras en la parte inferior de la entrada.

Los Lady Cardinals luego empataron el juego 3-3 en un jonrón de Adams en la parte baja del quinto.

Gravette ^ 003 ^ 001 ^ 0— ^ 4 ^ 5 ^ 3

Farmington ^ 002 ^ 012— ^ 5 ^ 6 ^ 2

Kildow, Elmore (5) y Ellis; Bogan y Reed. W— Bogan. L – Elmore. HRs – Farmington, Adams.

TERCER LUGAR

Morrilton 11, Pottsville 5

Morrilton anotó ocho carreras en solo dos hits en la quinta entrada para superar a Pottsville.

Morrilton solo tuvo dos hits en la entrada, incluido un Graci Thomas doble de dos carreras para poner a los Lady Devil Dogs por delante 10-5. Pottsville contribuyó a su desaparición en la quinta entrada con una bola voladora caída, un lanzamiento descontrolado, una base con bases llenas y un bateador bateador con las bases cargadas para permitir que las carreras anoten.

Pottsville no anotó después de tomar una ventaja de 5-2 en la cuarta entrada.

3A-2 REGIONAL

Paris 6, Glen Rose 0

El Barrio de Sydney lanzó un juego de tres hits para llevar a las Águilas a la victoria en tercer lugar el domingo en el Torneo Regional 3A-2 el domingo.

Ward fue a la distancia y ponchó a nueve.

Jadyn Hart fue 3-por-3 con dos carreras impulsadas, Karsyn Tencleve fue 2-por-4 y Ward también impulsó un par de carreras para París.

Baptist Prep reclamó el título regional con una victoria de 7-2 sobre Harmony Grove.

BÉISBOL

4A-NORTE REGIONAL

Shiloh Christian 3, Pottsville 2

Esposados ​​durante la mayor parte del juego por el abridor de Pottsville, Mason Huie, los Saints entraron al final de la séptima entrada con solo un hit y ninguna carrera y perdieron 2-0 en el juego 4A North el sábado por la noche en Farmington.

El juego cambió rápidamente cuando Huie, quien alcanzó la marca máxima de 110 lanzamientos en la sexta entrada, fue reemplazado en el montículo. Y los santos (22-5) aprovecharon.

Cole Oswald comenzó con una caminata de cuatro lanzamientos para comenzar la entrada. Ian Lafferty reemplazó a Oswald como corredor emergente e hizo que la mudanza se pagara rápidamente robando la segunda base y anotando un error de Pottsville en el golpe de Sean Rhodes. Rhodes pasó al segundo puesto cuando Jaiden Henry avanzó con un tercer golpe caído.

Elias Hewitt apareció como corredor emergente de Rhodes y se movió a la tercera posición por otro error de Pottsville. Hewitt empató el juego a 2-2 en un juego de Marcus Brown con el veloz Henry avanzando a tercera. Después de otro cambio de pitcheo, Drew Dudley fue golpeado por un lanzamiento y Walker Williams recibió un boleto. Sawyer Duddleston conectó un sencillo por el lado derecho, anotando a Henry por el ganador del juego.

Pottsville bateó nueve hits a dos lanzadores de Shiloh Christian, pero los Saints limitaron el daño a solo carreras sencillas en la primera y quinta entrada para la ventaja de 2-0.

Ben Jones fue 3-por-4 y Kaleb Tramel fue 2-por-2 para los Apaches.

Shiloh Christian será el sembrado No. 1 en el torneo estatal Clase 4A de esta semana.

2A-WEST REGIONAL

Lavaca 10, Hector 4

The Golden Arrows walked off with the 2A-West Regional title by scoring five runs in the fifth inning to blow open a close game.

Lavaca led 5-4 before the fifth inning explosion to win its second game of the day Sunday.

Jimmy Hall and Kaw-Liga Brewer had two hits each for Lavaca and Tyler Hobbs was 1-for-2 with a two-run double.

The Golden Arrows reached the title game with a 10-0 shutout over Flippin in Sunday’s early game.

Colby Clunn allowed just two hits and struck out 11 to earn the complete-game win. Hall was 3-for-4 with a double and four RBIs and Jayger Wagner was 2-for-4 with a pair of RBIs.

Chip Souza contributed to this report.