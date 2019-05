FAYETTEVILLE — El campus de Haas Hall Academy en Fayetteville es una de las 10 escuelas secundarias públicas más importantes de la nación, según el último ranking de U.S. News & World Report. La escuela, que habitualmente logra el rango más alto de la publicación en el estado, ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en el ranking publicado el martes, en comparación con el número 50 del año pasado. El campus de Haas Hall en Bentonville fue nombrado segundo mejor en el estado y 81º a nivel nacional.

Haas Hall Fayetteville también obtuvo el segundo lugar en la lista de publicaciones secundarias más importantes de la publicación en la nación, detrás de BASIS Scottsdale of Arizona. Haas Hall Bentonville ocupa el 18º lugar a nivel nacional en la lista de estatutos.

Las seis escuelas secundarias públicas más importantes de Arkansas son escuelas charter, de acuerdo con la clasificación. Los dos campus de Haas Hall son seguidos por LISA Academy North High School en Sherwood en el No. 3, eStem High School en Little Rock en el No. 4, Arkansas Arts Academy en Rogers en el No. 5 y Maumelle Charter High School en el No. 6.

Las clasificaciones nombran a Bentonville High School como la mejor escuela secundaria no calificada de Arkansas. Es el séptimo en el estado y el número 831 en la nación.

Nueve escuelas secundarias de Arkansas ubicadas entre las mejores 1,000 a nivel nacional; Solo tres lo hicieron el año pasado. Sin embargo, las clasificaciones de las Mejores Escuelas Secundarias de 2019 no pueden compararse con las clasificaciones de años anteriores porque las Noticias de los Estados Unidos utilizaron un método nuevo este año, según un comunicado de prensa publicado por la publicación.

Las clasificaciones de 2019 adoptan un “enfoque holístico” para evaluar las escuelas, según el comunicado. Consideran seis factores: preparación para la universidad, dominio de la lectura y las matemáticas, rendimiento en lectura y matemáticas, rendimiento de los estudiantes que carecen de servicios, amplitud del currículo universitario y tasas de graduación. Específicamente, la preparación universitaria mide la participación y el rendimiento en los exámenes de Colocación Avanzada y Bachillerato Internacional.

La nueva metodología asigna ponderaciones a los seis factores y luego produce una puntuación general en la que se basa la clasificación. La metodología anterior implicaba un proceso de cuatro pasos en el que el paso final usaba la preparación universitaria como única base para determinar el rango numérico de una escuela, de acuerdo con el comunicado.

Las noticias de los Estados Unidos también aumentaron dramáticamente la cantidad de escuelas que clasifica, de 2,700 escuelas el año pasado a más de 17,000 escuelas este año.

“Nuestra misión con los rankings de Mejores escuelas secundarias siempre ha sido educar a las familias sobre las escuelas en su distrito”, dijo Anita Narayan, editora gerente de educación en U.S. News. “Al evaluar más escuelas que nunca, la nueva edición expande ese enfoque para que todas las comunidades puedan ver qué escuelas en su área están sirviendo con éxito a sus estudiantes, incluidas las poblaciones históricamente desatendidas”.

La Escuela Secundaria Academic Magnet de North Charleston, S.C., fue nombrada la mejor escuela secundaria pública de la nación, seguida de la Escuela de Ciencias y Matemáticas de Maine en Limestone, Maine.

Martin Schoppmeyer, superintendente de las escuelas de Haas Hall, dijo que recibió la noticia sobre la clasificación el lunes por la noche.

“Creo que es la culminación del arduo trabajo que hemos realizado desde 2004”, dijo. “Todos trabajaron muy duro para llegar a donde estamos. Desde un establo convertido en un establo en medio de la nada hasta donde estamos ahora es bastante fenomenal “.

Haas Hall abrió con una sola escuela en Farmington en 2004. Esa escuela se mudó a Fayetteville. La escuela Bentonville abrió sus puertas en 2015.

Los campus adicionales de Haas Hall se abrieron en el centro de Rogers y en The Jones Center en Springdale en el otoño de 2017, pero no forman parte de las clasificaciones de este año. Las escuelas tenían que tener al menos 15 estudiantes matriculados como estudiantes del último año durante el año escolar 2016-17 para ser elegibles para un ranking este año.

La Escuela Secundaria de Nueva Tecnología de Rogers, una escuela autónoma operada por el Distrito Escolar de Rogers, obtuvo el noveno lugar en el estado, su clasificación más alta por Noticias de los Estados Unidos.

El director Lance Arbuckle dijo que el logro es un testimonio del arduo trabajo de los estudiantes y miembros del personal en la escuela, que se inauguró en 2013.

“Esperamos mejorar cada año. Tenemos una mentalidad de crecimiento “, dijo Arbuckle. “Cada año parece que hay un reconocimiento de eso en estas encuestas que salen, porque a medida que envejecemos y nuestros datos mejoran, vamos a aparecer más a menudo en estas clasificaciones nacionales”.

Las noticias de los Estados Unidos clasificaron 266 escuelas secundarias públicas en Arkansas. Otras escuelas secundarias grandes del noroeste de Arkansas y sus rangos estatales incluyen Fayetteville High School, 13; Rogers High School, 15; Escuela Secundaria Har-Ber de Springdale, 43; Rogers ‘Heritage High School, 79; y Springdale High School, 141a.

La escuela secundaria West de Bentonville no era elegible para ser clasificada porque no tenía alumnos del último año en 2016-17, su primer año de operaciones.