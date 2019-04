“Más que Pink” llega al noroeste de Arkansas

ROGERS — La carrera por la vida está lista para que disfruten de este evento al tiempo que se unen en el aporte a las investigaciones contra el cáncer de seno en el noroeste de la región. Con cada persona que participe de “Más que Pink” de la organización Susan G. Komen contribuirán a estudios, tratamientos navegación de pacientes y a la educación de la comunidad sobre el tema.

“El evento de Susan G. Komen Ozark ¡MÁS QUE PINK! se estará llevando acabo este sábado, 27 de abril de 7:00am a 12:30pm, en el Promenade Mall de Rogers. “More Than Pink” es la próxima evolución de la serie “Race for the Cure”, y la afiliación de Susan G. Komen Ozark será una de las 26 ubicaciones en todo el país para lanzar este nuevo evento” comenta Susy Hannigan, navegadora y miembro de Washington Regional cancer support Home.

Será todo una experiencia que no se puede perder “se incluirá una nueva apariencia y experiencias tambien nuevas enfocadas en dinamizar a la comunidad en torno al trabajo que los partidarios de Susan G. Komen Ozark hacen posible”.

Para los interesados y registro pueden entrar a facebook a la página oficial de Susan G. Komen Ozark, o llamando al: (479) 750-7465. Este sábado, 27 de abril del 2019.