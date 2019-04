Estacionamento listo para terminar en el lote cerca de la escuela secundaria

FAYETTEVILLE – El estacionamiento está programado para terminar en un lote privado al lado de la Preparatoria Fayetteville, pero los administradores de la escuela tienen un plan más amplio para compensar los espacios que se perderán.

La Comisión de Planificación votó 4-3 para rechazar un permiso para estacionamiento extendido en South Buchanan y Stone Street por otro año escolar. Los comisionados en octubre otorgaron a los dueños de propiedades Charles y Alona Billingslea un permiso para permitir el estacionamiento en el sitio hasta el final de este año escolar.

El personal de planificación recomendó que la comisión denegara el permiso debido al plan del Distrito Escolar para construir aproximadamente 200 espacios, la mayoría de los cuales estarán listos antes de que comience el semestre de otoño. El lote en Buchanan and Stone ofrece estacionamiento para 17 estudiantes.

Charles Billingslea les dijo a los comisionados que había recibido solicitudes de los padres para continuar el estacionamiento.

“Sugiero que la ciudad conceda un año más y vea cómo le va a la escuela en términos de estacionamiento adicional”, dijo. “Si resulta que no necesitan esto, bueno, es probable que no vaya a ningún padre que me pida que estacione allí”.

El director de planificación, Andrew Garner, dijo que las administraciones de la ciudad y el distrito escolar han estado trabajando en una solución a la crisis de estacionamiento que se sintió durante años en la escuela secundaria. La idea es obtener la aprobación de los nuevos espacios rápidamente para que el trabajo pueda comenzar en el verano, dijo.

“Entendemos que es un marco de tiempo muy ajustado para hacerlo antes del otoño, pero todos estamos de acuerdo con hacer todo lo posible para que esté listo para el otoño”, dijo Garner.

En agosto, varios dueños de propiedades recibieron cartas de la ciudad recordándoles que el estacionamiento no residencial no está permitido en un área residencial sin un permiso de la Comisión de Planificación. El personal de planificación recibió quejas generales sobre el estacionamiento fuera del sitio para los estudiantes. Como resultado, los dueños de propiedades comenzaron a pedirle a la comisión el permiso.

El comisionado Rob Sharp dijo que se ha permitido estacionar en la propiedad de Buchanan y Stone durante años y que permitir un año escolar más no parece ser un precio alto para garantizar que el servicio continúe. Ningún vecino se ha quejado del sitio, lo que demuestra que el acuerdo ha estado funcionando, dijo.

“Parece un compromiso razonable”, dijo Sharp.

El presidente Matt Hoffman dijo que permitir que el permiso y otros caduquen aún dará lugar a una ganancia neta de plazas de estacionamiento el próximo año. Dio las gracias a Billingsleas por ayudar al Distrito Escolar, pero dijo que el estacionamiento pagado no es un uso ideal de la tierra para un lote de esquina en un vecindario. Expresó confianza en el nuevo estacionamiento.

“Tenemos el cronograma que funciona, tenemos la oficina del alcalde y el Distrito Escolar trabajando juntos para encontrar una solución conjunta”, dijo. “Me parece razonable que confiemos en que lo van a hacer”