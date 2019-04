Trump eleva sus ataques con el informe de Mueller el jueves

WASHINGTON (AP) — El presidente no está esperando. A medida que Washington cuenta las últimas horas hasta la publicación del informe del asesor especial redactado, que ahora se espera para el jueves, Donald Trump intensificó sus ataques el lunes en un esfuerzo por socavar las posibles revelaciones sobre Rusia, su campaña de 2016 y las consecuencias.

Desató una serie de tweets centrados en el resumen publicado previamente de las conclusiones del asesor especial Robert Mueller, incluido uno crucial sobre la obstrucción de la justicia que Trump volvió a tergiversar, producido por el fiscal general William Barr.

“Mueller, y el A.G. basado en los hallazgos de Mueller (y gran inteligencia), ya han dictaminado que no hay colusión ni obstrucción”, escribió Trump en Twitter. “Estos fueron delitos cometidos por Crooked Hillary, el DNC, Dirty Cops y otros. ¡INVESTIGUE A LOS INVESTIGADORES!”

La secretaria de prensa, Sarah Sanders, trató repetidamente de presentar el mismo caso en programas de televisión el domingo. Pero la batalla política está lejos de terminar por la investigación del abogado especial sobre los esfuerzos de Rusia para ayudar a Trump en 2016 y si hubo cooperación con su campaña.

Los demócratas están pidiendo a Mueller que testifique ante el Congreso y han expresado su preocupación de que Barr ordenará una censura innecesaria del informe para proteger al presidente. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por el Representante Jerry Nadler de Nueva York, está preparado para intentar obligar a Barr a entregar una copia no redactada, así como los archivos de investigación subyacentes del informe.

El Departamento de Justicia anunció el lunes que espera lanzar la versión redactada el jueves por la mañana, enviar los resultados de la investigación de casi dos años al Congreso y ponerlos a disposición del público.

Mueller concluyó oficialmente su investigación a fines del mes pasado y presentó el informe confidencial a Barr. Dos días después, el fiscal general le envió al Congreso una carta de cuatro páginas que detallaba las “conclusiones principales” de Mueller.

En su carta, Barr dijo que el abogado especial no encontró una conspiración criminal entre Rusia y los asociados de Trump durante la campaña. Sin embargo, contrariamente a la afirmación falsa de Trump, Mueller no llegó a una conclusión sobre si Trump obstruía la justicia. En cambio, Mueller presentó evidencia en ambos lados de la pregunta. Barr dijo que no creía que la evidencia fuera suficiente para probar que Trump había obstruido la justicia, pero señaló que el equipo de Mueller no exoneró al presidente.

Según el fiscal general, partes del informe que será publicado por el Departamento de Justicia se redactará para proteger el material del gran jurado, la inteligencia sensible, los asuntos que podrían afectar las investigaciones en curso y el daño a los derechos de privacidad de terceros.

Las decenas de preguntas pendientes sobre la investigación no han impedido que el presidente y sus aliados declaren la victoria.

Han pintado las investigaciones de los demócratas de la Cámara de Representantes como una extensión partidista y se han dirigido a los medios de comunicación y reporteros individuales que, según dicen, han promovido la historia de la colusión. El propio presidente se enfureció en un mitin político de que todo era un intento de “romper el tejido de nuestra gran democracia”.

En los últimos días, dijo a los confidentes que estaba seguro de que el informe completo respaldaría sus afirmaciones de reivindicación, pero también estaba convencido de que los medios manipularían los hallazgos en un esfuerzo por dañarlo, según dos republicanos cercanos a la Casa Blanca que no están autorizados a hacerlo. hablar públicamente sobre conversaciones privadas. En los últimos días del juego en espera, la Casa Blanca siguió tratando de dar forma a la narrativa.

“No hubo obstrucción, y no sé cómo se puede interpretar eso de otra manera que no sea la exoneración total”, dijo el secretario de prensa Sanders en “Fox News Sunday”.

Mientras el presidente desató sus quejas personales, su equipo aprovechó cualquier información exculpatoria en la carta de Barr, con la esperanza de definir la conversación de antemano, según funcionarios de la Casa Blanca y asesores externos que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente en privado deliberaciones.

La vuelta de la victoria fue deliberadamente prematura, dijeron.

Pero el círculo íntimo de Trump sabe que probablemente habrá más publicaciones de información vergonzosa o políticamente perjudicial. La carta de Barr, por ejemplo, insinuaba que habría al menos una acción desconocida por parte del presidente que Mueller examinó como un posible acto de obstrucción. Varios asesores de la Casa Blanca han dicho en privado que están ansiosos por que todas las historias de Rusia, buenas o malas, se desvanezcan de los titulares. Y hay temor entre algunos confidentes presidenciales de que la prisa por aumentar el fútbol en la celebración podría ser contraproducente si surge una nueva información.