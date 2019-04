Springdale, Rogers avanzando hacia las instalaciones de béisbol en el campus

SPRINGDALE — Springdale High y Springdale Har-Ber esperaban jugar béisbol en sus propios campus esta temporada, pero la Madre Naturaleza retrasó esos planes.

“Tuvimos mucha lluvia desde el primero de noviembre hasta marzo, solo ralentizó todo”, dijo Wayne Stehlik, director atlético de las Escuelas Públicas de Springdale.

En cambio, el Complejo Deportivo Tyson es nuevamente el hogar de los Red Bulldogs para todos sus juegos en casa y algunos para Har-Ber. Los Wildcats también han jugado varios partidos en casa en el Arvest Ballpark en los últimos años.

Pero Stehlik dice que ambos equipos jugarán en sus respectivos campus la próxima temporada. Har-Ber ya tiene un campo en el campus, y los Wildcats lo utilizan para la práctica. Pero el campo de Springdale todavía está en construcción al lado de las instalaciones de fútbol bajo techo.

“Ha sido una gran asociación entre la ciudad y las Escuelas Públicas de Springdale”, dijo Stehlik. “Pero estoy emocionado de ver a nuestros niños cruzar la calle para ir a jugar, y nuestros estudiantes pueden terminar la clase e ir a ver a los Bulldogs y los gatos monteses”.

El entrenador de Springdale, Scott Johnson, está agradecido por lo que la ciudad ha hecho para darle a su equipo un lugar para jugar y practicar, pero dijo que no está exento de desafíos.

“Honestamente, es una tarea difícil llevar a los niños a la ciudad a practicar”, dijo Johnson. “No es fácil tratar con los niños más pequeños que no pueden conducir. Será genial para nuestro distrito ”.

Rogers High y Rogers Heritage tienen la esperanza de pasar de Veterans Park a sus propios campos de béisbol en el campus.

La Junta Escolar de Rogers votó en febrero para avanzar con un plan de mejoramiento de instalaciones a gran escala, que incluye la construcción de campos de béisbol en el campus en ambas escuelas secundarias.

El entrenador de Rogers, Matt Melson, se hizo eco de algunos de los comentarios de Johnson sobre el transporte de jugadores más jóvenes a través de la ciudad, pero también señaló algunos otros problemas.

“Una gran mayoría de nuestro cuerpo estudiantil no sabe dónde jugamos”, dijo Melson. “Será bueno estar en el campus y ser visible allí. No comenzamos hasta 30 minutos después de salir de clase, y eso es si todos son realmente eficientes y no tienen problemas de tráfico.

“Al principio de la temporada, estás luchando contra la puesta de sol y las temperaturas más frías. Puede parecer pequeño, pero el tiempo extra es grande para un equipo de béisbol y un entrenador. La ciudad ha sido amable con nosotros. Pero creo que tener algo que podamos llamar nuestro es algo que la gente espera con ansias ”.

Charles Lee, superintendente asistente de las Escuelas Públicas de Rogers, dijo que espera que los campos de béisbol estén listos para la competencia la próxima temporada.

BENTONVILLE WEST

Los Wolverines reclaman participación de 6A-West lead

El entrenador de Bentonville West, Chip Durham, lo llama béisbol John Wayne.

Los Wolverines (12-7, 6-2 6A-West) hacen hincapié en la dureza y no toleran excusas. Esa combinación los tiene empatados para el liderato de la Conferencia 6A-Oeste pasando el punto medio en el juego de la liga.

“No hablamos de excusas; está en la parte de atrás de nuestras camisas “, dijo Durham.

West se presentó con una gran barrida del defensor del campeón estatal Springdale Har-Ber, y se hizo sin el líder principal Will Jarrett, quien estuvo fuera por una enfermedad. Pero el entrenador Chip Durham jugó un poco con la alineación, moviendo al bateador de nueve hoyos Hunter Mayes al lugar de salida, y el equipo logró eliminar dos victorias difíciles: 5-1 en 9 entradas y 3-1.

El pitcheo fue la clave para West esta semana, ya que solo permitió dos carreras en 16 entradas contra Har-Ber. Fue Mayes quien llegó a anotar el salvado en el juego dos después de que el abridor Maddux Thornton alcanzara su límite de conteo de lanzamientos. Obtuvo los dos últimos outs, incluyendo un ponche de Blake Adams de Har-Ber con las bases cargadas para terminar el juego.

El jugador de último año también inició la ofensiva durante el juego uno, empató una base para comenzar la novena entrada con un duro turno al bate de 10 lanzamientos y más tarde anotó la carrera para seguir adelante. Los Wolverines irían a anotar cuatro carreras para empatar un empate 1-1 y continuar con la victoria. West también ganó el segundo juego, anotando tres carreras en solo dos hits.

Durham dijo que la dureza de su equipo se mostró ya que nunca retrocedió en dos juegos duros, a pesar de perder a Jarrett.

“Está bateando a mediados de los 300 con un porcentaje de base de .500”, dijo Durham. “Eso es una gran pérdida. Pero predicamos al siguiente hombre “.

Durham y su equipo de entrenamiento han enfatizado una combinación de fundamentos y trabajo en la sala de pesas para ver a su equipo madurar y convertirse en un aspirante a conferencia en esta temporada.

“Pasamos mucho tiempo en la sala de pesas”, dijo Durham. “Revisa nuestra alineación y tenemos algunos jugadores de fútbol. Lo que estás viendo ahora es el desarrollo de esos niños más pequeños. La enseñanza de los fundamentos y el aspecto físico se unen. Creo que estamos viendo los dividendos de eso “.

El lanzador Dylan Carter, un jugador de Crowder College, no juega al fútbol, ​​pero ha mejorado su fuerza, dijo Durham. Carter, quien comenzó en catcher en las últimas dos temporadas, ha pasado de una bola rápida de los 70 en su segundo año a los 80 más altos y tocando los 90 esta temporada.

Thornton juega al fútbol pero no lanzó hace un año debido a algunos problemas con el brazo. Pero también saltó de la mitad de los 70 hace dos años a 85-86 esta temporada con su bola rápida.

West se enfrentará a Rogers Heritage la próxima semana en juegos de conferencia, y no estará mirando más allá de los War Eagles a pesar de su marca de 2-6 en la liga, dijo Durham.