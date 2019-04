Spotlight de la comunidad: Alana Collins

SPRINGDALE — Alana Collins es la Especialista en Participación Juvenil del Centro de Apoyo y Acción para Adolescentes del Noroeste de Arkansas. Se mudó a la región desde St. Louis para estar más cerca de su hermana y sobrina. Ella tiene una licenciatura de Missouri State, con especialización en Ciencias Políticas porque, en sus palabras, “como niña, las personas en mi vida que más me influenciaron estudiaron política con intensidad y siempre he considerado que el tema es importante”. Ella también está certificada por TEFL a través del Council on International Educational Exchange.

Alana se unió al Centro de Apoyo y Acción para Adolescentes en marzo de 2019. “Aprendí sobre TASC cuando me mudé al área por primera vez y estaba buscando diferentes organizaciones juveniles que tenían ofertas de trabajo”, dice ella. “Me gustó su declaración de misión y el tipo de trabajo que estaría haciendo en la posición en la que estaba interesado, ¡así que presenté mi solicitud!”

Como Especialista en Participación Juvenil, Alana trabaja con jóvenes en la comunidad del noroeste de Arkansas brindando actividades de tutoría y supervisión. “Realmente me gusta la idea de trabajar con jóvenes que enfrentan la idea de tener que crecer antes de lo esperado”, dice Alana. “Alguien que no tiene el sistema de apoyo que tienen otros en la sociedad, por lo que tienen que aprender a navegar por el mundo con poco o ningún conocimiento. Crecí en una situación similar y ese apoyo me ayudó a darme cuenta de que, independientemente de lo difícil que pueda ser, siempre hay luz al final del túnel “.

Junto a su pasión por trabajar con jóvenes en riesgo, Alana planea estudiar trabajo social en el futuro. En su tiempo libre, le gusta viajar, la compañía de sus amigos y familiares y aprender sobre nuevas culturas.

El Centro de Acción y Apoyo para Adolescentes “empodera a los adolescentes a tomar medidas en sus propias vidas y comunidades” a través de la creación de un “entorno seguro y acogedor donde los jóvenes, los padres, los miembros de la comunidad y el personal trabajen juntos para brindar apoyo y oportunidades a los adolescentes y sus familias”. Se puede encontrar más información sobre la organización en su sitio web, tascnwa.org.

