Los migrantes dejaron en Nuevo México; ciudad pide donaciones

LAS CRUCES, NM (AP) — Por segundo día consecutivo, los agentes de la Patrulla Fronteriza dejaron a los migrantes que buscan asilo en la segunda ciudad más poblada de Nuevo México, lo que llevó a los funcionarios de la ciudad de Las Cruces a solicitar donaciones de alimentos y artículos de higiene personal. Programa médico estatal para buscar voluntarios para proporcionar evaluaciones de salud de los migrantes.

Los funcionarios de la ciudad estaban alojados temporalmente en un refugio para personas sin hogar en Las Cruces, un centro recreativo de la ciudad y un campus de agencias de servicios sociales, dijeron los funcionarios de la ciudad en un comunicado.

La declaración dijo que 83 inmigrantes llegaron el sábado, luego de que unos 95 fueron dejados por la Patrulla Fronteriza el viernes en el refugio para personas sin hogar de la Misión de Rescate del Evangelio y en el campus de la Comunidad de la Esperanza.

Las Cruces Sun-News informaron que las iglesias de Las Cruces durante meses han brindado refugio temporal a los migrantes liberados de la detención de Inmigración y Control de Aduanas, pero ese viernes fue la primera vez que la Patrulla Fronteriza recambió a los migrantes en el refugio para personas sin hogar.

El portavoz de la ciudad, Udell Vigil, dijo el sábado que los migrantes podrían llegar “para los próximos días”.

Las Cruces no es una ciudad santuario que rechaza a los funcionarios federales que cumplen órdenes de deportación.

Algunos migrantes fueron llevados al Centro de Recreación Meerscheidt, que según la declaración fue cerrado al público debido a su uso como vivienda temporal para migrantes. El cierre forzó la cancelación de un evento de registro de T-ball en el lugar programado para el sábado.

La declaración dijo que los artículos necesarios incluían utensilios, servilletas, platos de papel, toallas sanitarias, champú, ropa, toallas, mantas, alimentos enlatados, agua embotellada, relleno de espuma para ropa de cama y juguetes de peluche.

La Patrulla Fronteriza anunció el jueves que liberaría a los migrantes en el sur de Nuevo México y en El Paso, Texas, a la espera de sus futuras audiencias judiciales debido a los “problemas de capacidad” de Inmigración y Aduanas.

En otro desarrollo, el Departamento de Salud del estado en Santa Fe el sábado hizo un llamamiento a profesionales de la salud como pediatras, enfermeras y técnicos de emergencias médicas para que se unan a un registro de voluntarios estatal involucrado en la misión humanitaria al proporcionar servicios de apoyo de detección médica a los migrantes en Nueva York. México”.

Bobbie MacKenzie, coordinadora voluntaria del Cuerpo de Reserva Médica de Nuevo México, dijo que la apelación realizada el sábado tenía como objetivo aumentar las filas actuales de voluntarios para que no se agoten.

“Necesitamos más. Este será un evento continuo”, dijo MacKenzie a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Estamos tratando de no inundar y abrumar a los voluntarios”.

La mayoría de los voluntarios actuales que ayudan a proporcionar evaluaciones de salud de los migrantes en Las Cruces son de esa área, pero algunos son tan lejanos como Albuquerque, dijo.

Albuquerque, la ciudad más poblada de Nuevo México, se encuentra a 192 millas (308 kilómetros) al norte de Las Cruces.