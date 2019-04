Autora Chicana da lectura en la Universidad de Arkansas

FAYETTEVILLE — El martes 10 de abril, la estimada autora de Chicana Reyna Grande leyó de su colección de ensayos en el edificio Old Main en el campus de la Universidad de Arkansas, organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la universidad y copatrocinada por el Departamento de Inglés, el Programa en Escritura Creativa y Traducción, y en la Escuela de Artes y Ciencias J. William Fulbright.

El ensayo que Grande leyó se centró en la relación de la autora con su madre, y la brecha cada vez mayor entre los dos a medida que Grande se asimilaba a la cultura estadounidense como miembro de la clase media aspiracional, mientras que su madre recogía el reciclaje para obtener ingresos y se negaba a aprender inglés en un empobrecido. Barrio de los angeles.

Después de la lectura, hubo una sesión de preguntas y respuestas, en la que Grande discutió otras dificultades para emigrar a los Estados Unidos, como su experiencia del fenómeno conocido como “bilingüismo sustractivo”, un efecto lingüístico en el que la lengua nativa de uno llega a ser suplantada por un segundo lenguaje. En el caso de Grande, la experiencia de estar obligado a aprender y hablar inglés tan rápidamente hizo que su español original se deteriorara con el tiempo. Describió además cómo esto llevó a una serie de encuentros que iban desde torpes hasta desgarradores cada vez que regresaba a México, y la alienación que comenzó a sentir hacia su propio idioma.

Reyna Grande es autora de dos memorias, The Distance Between Us y A Dream Called Home, así como de dos novelas de ficción, Across a Hundred Mountains y Dancing With Butterflies. Otro de sus ensayos, “Cómo mi historia de migrantes refleja la migración de la mariposa monarca”, se puede encontrar en el sitio web literario Hello Giggles. Grande ha hablado en lugares de todo el país, y sus libros se requieren leer en numerosas escuelas. Nació en Iguala, Guerrero, y emigró a los Estados Unidos cuando tenía nueve años. Ella tiene una licenciatura en Escritura Creativa y Cine y Video de la Universidad de California, Santa Cruz, y una Maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa de la Universidad de Antioch.