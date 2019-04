La fundadora del movimiento “Me Too” habla en el centro de la ciudad de Fayetteville

FAYETTEVILLE — El jueves 28 de marzo, Tarana Burke, fundadora del movimiento sociopolítico “Me Too”, dio una charla en el Town Center en Fayetteville, como parte de la Serie de Conferencias Distinguidas de la Universidad de Arkansas.

Burke expuso por primera vez su historia personal y cómo se relacionaba con su concepción del movimiento. Burke, originaria del Bronx, Nueva York, se involucró por primera vez en el activismo para asistir a las protestas por el tratamiento del Central Park Five, un grupo de cinco adolescentes afro-americanos y latinos que fueron acusados falsamente de violar a una mujer blanca. Más tarde, mientras asistía primero a Alabama State y luego a Auburn University, organizó protestas relacionadas con injusticias raciales y económicas.

En 2003, Burke desarrolló la organización sin fines de lucro “Just Be” para beneficiar a las jóvenes afro-americanas. Más tarde, en 2006, tras sus experiencias de trabajo con el programa de verano del siglo XXI, Burke fundó “Me Too” como un medio para promover la conciencia de la naturaleza generalizada e insidiosa de la violencia sexual dentro de las comunidades. Como los fondos eran limitados, la presencia web inicial de la organización era una página de MySpace, aunque Burke pronto descubrió personas interesadas en el grupo en todo el país.

Después del escándalo de Harvey Weinstein de 2017, el movimiento ganó prominencia pública, con el surgimiento repentino del hashtag #MeToo en Twitter, que se extendió rápidamente a otras plataformas de redes sociales, mientras miles de sobrevivientes de acoso sexual, abuso y agresiones compartieron sus historias en línea.

Burke, sin embargo, advirtió de no confundir completamente el hashtag con el movimiento original, ya que esto ha llevado a numerosos malentendidos y malentendidos (algunos accidentales, otros malévolos) del propósito original de Me Too.

“Me Too tiene que ver con empoderar a los sobrevivientes”, dijo Burke en su discurso. “No estamos tratando de derribar a nadie. Algunas personas nos ven como un grupo de brujas con una lista de nombres, pero no es de eso que estamos hablando”. Burke expresó su preocupación de que el estado actual de los medios de comunicación fomente una visión sesgada y negativa de Me Too, borrando sus contribuciones a los sobrevivientes, y apoyando una narrativa dominante que le da poder a los abusadores como un todo

Finalmente, Burke terminó su discurso con una exhortación a la comunidad de Fayetteville, especialmente a los estudiantes de la Universidad de Arkansas, para “construir puentes” entre los diferentes pueblos y organizaciones, a pesar de, y debido a, diferentes antecedentes y experiencias, y usar la empatía como un medio para crear un entorno mejor, más seguro y más inclusivo.

Burke, en su charla, fue carismática, apasionada y humana, proporcionando una visión alcanzable para la humanidad a través de la comprensión y el apoyo.