Somos inclusivos de los que educamos?

Los estudiantes pasan doce años de sus vidas en la escuela, aprendiendo de los adultos, aprendiendo sobre los números y los ABC, aprendiendo muchas cosas nuevas y emocionantes, pero para una mayoría creciente de nuestros estudiantes, están aprendiendo de un maestro que tiene un trasfondo e infancia muy diferente al de el que están experimentando. Hoy en día, en los Estados Unidos, los niños de color representan el 53 por ciento de nuestra población estudiantil, aunque solo el 18 por ciento de nuestros maestros son personas de color. ¿Imagina que vas a un lugar durante nueve meses al año, cinco días a la semana, siete horas al día y que te enseñan sobre una cultura a la que no perteneces?

Para hacer otro punto dramático, piense en crecer en una cultura totalmente diferente a la de su hogar, donde la comida es diferente, donde aprende sobre figuras históricas de una raza diferente, donde los únicos adultos que pueden expresarse no tienen idea sobre tu cultura o sobre las experiencias de tus antepasados. Esto es lo que la mayoría de nuestros estudiantes están experimentando en este momento en nuestras escuelas de todo el país.

¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuál es la solución a este problema? Parte de la solución consiste en hacer de la enseñanza una carrera que los jóvenes de color quieren seguir. Todos los educadores deben brindar oportunidades para involucrar a las personas de color en el proceso educativo, para que sepan que pueden convertirse en una parte valiosa de nuestro sistema educativo. Los datos muestran que cuando un educador negro enseña a un estudiante masculino de raza negra en los grados tres a cinco, las tasas de asistencia a la universidad aumentan sustancialmente, y yo diría que esto también es similar para los estudiantes hispanos.

Al crear estas oportunidades que alientan a las personas de color a considerar la enseñanza como una profesión y una carrera de por vida, debemos escuchar sus necesidades y valorar sus opiniones sobre el aspecto de la educación dentro de su cultura. Necesitamos alejarnos conscientemente del sistema educativo anglo-solo y comenzar a avanzar hacia un plan de estudios más culturalmente sensible para nuestra población estudiantil de “minoría mayoritaria”.

Como líderes educativos, maestros y personas de influencia, es nuestro deber escuchar a todos los estudiantes, proporcionarles un espacio para expresar sus voces, un lugar para valorar su cultura y construir un centro educativo comunitario o escuela alrededor de ellos. Durante tanto tiempo, hemos impulsado los ideales angloamericanos y las vías educativas en estudiantes de minorías; y lo que no estaba funcionando bien para esos estudiantes, ahora está afectando profundamente a la fuerza laboral docente. Cuando miramos alrededor de Arkansas, vemos los puntajes más altos en nuestras escuelas blancas acomodadas, mientras que nuestras escuelas predominantemente de estudiantes de color se están quedando atrás en las pruebas estandarizadas y, posteriormente, la asistencia a la universidad.

A medida que la mayoría de la minoría continúa creciendo en las próximas décadas, los sistemas educativos deben evolucionar para adaptarse a las comunidades en las que existen. Necesitamos personas de color en los consejos escolares y otros líderes electos. Necesitamos transformar el concepto de instituciones educativas y la propia profesión docente, en lugares que incluyan a todas las personas. La capacitación, el plan de estudios, el reclutamiento y la retención de maestros calificados de todas las razas que están comprometidos con enseñar a los niños a reflejar nuestra población diversa y cambiada de los Estados Unidos no solo beneficiarán a los nuevos estudiantes de la mayoría de hoy, sino que también transformarán nuestra fuerza laboral de educadores para las generaciones futuras.

As educators, we have the power to make learning work for every student and shape the future of our profession. We need to look at ourselves and what we, as today’s educators are doing in those schools for the students in the greatest need. The process can begin with valuing their cultures, listening to their goals, letting them tell us what education means to them, and helping them expand their vision for their futures. Let’s get going!

