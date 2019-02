Educación en casa: una opción diferente

Una buena opción para los niños que no disfrutan la escuela tradicional es la educación en casa. Este estilo de educación no es popular en la comunidad hispana en Los Estados Unidos porque no es común en los países latinoamericanos. Aunque es rara en esta comunidad, hay muchos aspectos positivos que pueden tener un gran impacto en los niños y sus familias. La relación entre los padres y los niños puede mejorar porque las familias tienen la oportunidad de experimentar la educación de sus hijos directamente. Hay mucha libertad para que cada estudiante estudie cosas específicas que le interesan como el arte, la música y los temas espirituales. También, los estudiantes pueden ir a su propio ritmo.

Hay algunas maneras de involucrarse en la comunidad de educación en casa. Primero, los padres necesitan contactar al “Arkansas Department of Education Home School Office.” Después de que se complete el papeleo necesario, hay cooperativas de educación en casa con las que usted puede involucrarse. Estas cooperativas crean y participan en actividades educativas divertidas. Estos grupos son muy cruciales para ser parte de la comunidad de educación en casa porque las familias pueden conocer a otros que están en su mismo caso. También, no hay ninguna normativa en cuanto a la educación en casa en Arkansas. El plan de estudios puede ser cualquiera que el padre o tutor elija. El Departamento de Educación tiene recursos para ayudar con la adquisición de materiales para los estudiantes. Si usted está interesado en unirse a la comunidad de educación en casa, no tenga miedo de aprender más al respeto.