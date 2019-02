Heritage aturde a Springdale por su primera victoria

ROGERS — El entrenador de Rogers Heritage, Scott Moore, apretó el puño mientras miraba hacia las gradas de la casa.

Las Lady War Eagles saltaron arriba y abajo, como si hubieran ganado un campeonato. Pero no había campeonatos en juego para Heritage el viernes. Lejos de ahi.

Heritage estaba celebrando su primera victoria en la conferencia después de derrotar a Springdale High 62-60 en War Eagle Arena. Fue un gran esfuerzo por parte de Lady War Eagles, que había perdido 34 de sus últimos 35 juegos de conferencia.

“Tuvimos una gran semana de práctica esta semana y pensé que seguíamos construyendo”, dijo Moore. “Tuvimos un buen rebote en nuestro paso. Por lo tanto, tuve una muy buena sensación de que podíamos salir y darle una carrera a Springdale”.

Maddie Lynge anotó 17 de sus 25 puntos en la primera mitad para liderar Rogers Heritage (5-15, 1-7). Ella tuvo mucha ayuda ofensiva en la segunda mitad de Lanee Knight, quien terminó con 18 puntos, y Alex Pabon, quien contribuyó con 12.

Los War Eagles necesitaron todas las canastas para contener a Springdale (11-8, 4-4) y Marquesha Davis, quien terminó con 37 puntos.

“Maddie hizo un gran trabajo en la primera mitad, luego cambiaron y pusieron a Davis en ella”, dijo Moore. “Eso abrió algunas cosas para Lanee y Alex, que habían estado fuera por un par de semanas, tuvo una gran segunda mitad después de haber luchado la primera mitad”.Rogers Heritage tomó el control al principio detrás de Lynge, quien anotó tres de sus cinco triples en la primera mitad. Herencia liderada por hasta nueve puntos antes de Davis, el signatario de la Universidad de Arkansas, comenzó a calentarse. Davis continuó anotando y empató el juego con una bandeja de conducción para comenzar el cuarto trimestre.

Pero Heritage mantuvo su compostura y recuperó una ventaja de 59-52 tras las canastas de Knight y Pabon.

“Estamos tratando de llegar a los playoffs y al menos necesitamos cuatro victorias”, dijo Moore. “Tenemos el número 1 esta noche y eso nos da mucha confianza”.

Springdale 9 18 13 20 — 60

Herencia de Rogers 15 12 15 20 — 62

Springdale (4-4, 11-8): Davis 37, Gause 6, Bersi 6, Pegue 5, Caldwell 3, Bahena

2, Nelson 1.

Rogers Heritage (1-7, 5-15): Lynge 25, Knight 18, Pabon 12, Jones 5, Seiler 3

Bentonville High 54,

Springdale Har-Ber 29

Lady Tigers usó una carrera de 19-0 en el tercer trimestre para tomar el control, ya que tres jugadores anotaron 10 puntos.

Bentonville (18-3, 7-1 6A-Oeste) lideró solo 22-20 en el medio tiempo cuando Har-Ber (8-13, 1-7) se aprovechó cuando Lady Tigers, el segundo estudiante de 6 pies-4 pies Maryam Dauda, ​​recogió su tercera falta con 6:05 restantes en el segundo cuarto. Con Dauda en el banco, Har-Ber se unió para empatar el marcador en 18-18 con el disparo de Kania Starks en el carril.

Fue casi todo Bentonville en la segunda mitad. Natalie Smith y Dauda se combinaron para ocho puntos rápidos y los Lady Tigers estaban fuera y corriendo, compitiendo con una ventaja de 41-20 en el tiro interno de Bella Irlenborn para terminar con el aumento de 19-0.

“Creo que nuestros hijos simplemente se relajaron y comenzaron a disparar algunos tiros en el tercer trimestre”, dijo el entrenador de Lady Tigers, Tom Halbmaier. “Hicimos un buen trabajo al pasar el balón y compartir el balón y encontrar al hombre abierto”.

Avery Hughes, Smith y Dauda anotaron 10 puntos para Bentonville e Irlenborn agregó 9.

Starks lideró a Har-Ber con nueve puntos, todos en la primera mitad, y Caylan Koons agregó siete.

Bentonville 12 10 23 9 – 54

Har-Ber 7 13 2 7 – 29

Bentonville (18-3, 7-1): Hughes 10, Smith 10, Dauda 10, Irlenborn 9, Sanders 4, Hayes 4, Kultgen 4, Skidmore 3.

Har-Ber (8-13, 1-7): Starks 9, Koons 7, Nelson 6, Fotenopulos 4, Karu 3.

Fayetteville 60, Bentonville West 34

Fayetteville mejoró su récord perfecto de conferencia luego de vencer a Bentonville West, 60-34, detrás de la defensa tacaña y 31 puntos combinados de Sasha Goforth y Coriah Beck.

Fayetteville mantuvo a West sin anotaciones durante casi todo el segundo cuarto antes de que Kelsi Mahone derribara un triple con 15 segundos por jugarse en el cuarto. Fue un marcado contraste para un equipo de Lady Wolverines que lideró durante los primeros minutos del juego.

“Bentonville West salió caliente, hicieron algunos tiros, se ejecutaron bien”, dijo el entrenador de Fayetteville, Vic Rimmer. “Nuestros niños se ajustaron muy bien. Jugamos más físicamente en el segundo trimestre y no les permitimos que llegaran a donde querían estar ni a los tiros que querían “.

Rimmer quedó impresionado con el desempeño ofensivo de su armador Claudia Bridges después de que ella tiró tres triples en la noche. Bridges, el mejor tirador de 3 puntos de Fayetteville por porcentaje, generalmente no busca anotar, por lo que Rimmer se mostró complacido de ver su inicio, dijo.

Mahone lideró a Lady Wolverines con 14 puntos como la principal opción en ofensiva para West. Shania Wilson comenzó el juego fuerte para West, anotando los primeros siete puntos del equipo, pero los problemas de falta la sacaron del juego antes, y ella luchó por encontrar la canasta después de que regresara.

Fayetteville 21 13 11 15 – 60

Bentonville West 12 3 10 9 – 34

Fayetteville (15-2, 8-0): Goforth 17, Beck 14, Bridges 9, Bailey 8, Bobbitt 5, Ritter 5, Kincaid 2

Bentonville West (8-12, 3-5): Mahone 14, Wilson 9, Cash 7, White 2, Wood 2

Rogers 66, Van Buren 59 (OT)

Junior London Hatch sank 5 of 6 free throws in the final 1:23 of overtime Friday night, and finished with a game-high 17 to lead the Rogers girls to a 6A West Conference victory over Van Buren.

The Lady Mounties (13-7, 5-3) outscored the Lady Pointers (10-11, 3-5), 13-6 in the overtime period.

“We made some things hard on ourselves at times tonight, but I’m so proud of our girls for making adjustments and making some big shots down the stretch,” Rogers coach Preston Early said. “We had prepared our kids for a game like this for the past three days, because you know it’s a possibility with two evenly matched teams. We answered, they answered.”

Hatch sank a pair of 3-pointers in the first quarter, as the Lady Mounties jumped out to an early 21-12 lead. As a team, Rogers hit four from beyond the arc in the opening period and 11 for the game.

“I thought we shot it well tonight and were able to find some open looks,” Early said.

Van Buren battled back in the second quarter with a 13-8 advantage. Rylee Ryan drilled a 3-pointer, then converted a layup to give the Lady Pointers their first lead, 33-32, with 5:13 left in the third quarter.

After Kaleigh Evans began the fourth quarter with a three from the wing to give Van Buren a 43-42 lead, Rogers went on a 9-0 run with three straight triples – two from Kate McConnell and one from Hatch.

Van Buren finished regulation on a 12-2 run, tying it at 53-53 on Olivia Schnakenberg’s short jumper with 12 seconds left.

Sophomore Nadayah Cates, playing in her first game since injuring her knee early in the season, hit a key 3-pointer in overtime, as the Lady Mounties took a 59-54 lead midway through the period and never looked back.

Cates finished with 13. McConnell and Gracie Carr had 11 each.

Emmalee Greebe paced Van Buren with a team-high 16. Schnakenberg had 13, and Lexi Miller finished with 11.

Rogers 21 8 13 11 13 — 66

Van Buren 12 13 15 13 6 — 59

Rogers (13-7, 5-3): Hatch 17, Cates 13, Carr 11, McConnell 11, Storey 10, Figenskau 2.

Van Buren (10-11, 3-5): Greebe 16, Schnakenberg 13, Miller 11, Ryan 8, Evans 8, Porter 3.