Diversidad, inclusion y equidad la visión de TRUE Northwest Arkansas

SPRINGDALE — UPLIFT, es el nuevo programa de la comunidad que respalda al menos a diez organizaciones dentro de True Northwest Arkansas, el enlace comunitario auspiciado por las fundaciones Walton Family y Walmart, su meta penetrar en las diferentes áreas del día a dia de las personas y lograr que sean un ejemplo para el noroeste de la región.

Una visión más clara la anuncia Lizz Alsina, representante de Walton Family Foundation, “entre todos estos grupos tenemos 44 mil personas que están siendo impactadas por los servicios que ofrecen estos”, entre los que destacan Arkansas Coaliton of Marshallese, Arkansas United, Bentonville Islamic Center, Catholic Charities of Arkansas, Hispanic women’s organization of Arkansas, Northwest Arkansas Equality, One community, RootED, y The Urban league of the State of Arkansas proporcionan diferentes herramientas de ayuda en áreas como asesoría legal, reinserción, aceptación, capacitación entre otros tópicos.

El apoyo a la comunidad Latina se deja claro en gran parte de las organizaciones, por ello Alsina invita a toda la comunidad a conocer más acerca de los programas y organizaciones, “lo más importante es garantizar que todos tengan calidad de vida”, además familias afroamericanas, islámicas, la comunidad LGBT y Marshallese también reciben soporte con UPLIFT.

Representantes de TRUE Northwest Arkansas aseguran seguirán reforzando cada movimiento y organización que invite al desarrollo y crecimiento de la sociedad.