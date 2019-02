Go Red Luncheon en el noroeste de Arkansas, 2018

FAYETTEVILLE — El primer viernes de cada mes de febrero, la nación se reúne para el Día Nacional de la Ropa Roja, que enciende una ola de rojo de costa a costa. Desde puntos de referencia hasta noticias y vecindarios, y comunidades en línea, esta marea anual une a millones de personas por un objetivo común: la erradicación de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, los asesinos número 1 y número 5 del país.

Los participantes pueden “vestirse de rojo” vistiendo rojo (una corbata, una bufanda, una chaqueta, una blusa o un vestido) para concienciar a la misión de la American Heart Association de ser una fuerza implacable para un mundo de vidas más largas y saludables.

Otras formas de celebrar: cambie las bombillas en las luces exteriores de su oficina u otro negocio comercial a bombillas rojas para el día y la noche; toma un selfie de ti mismo y de que tus amigos se pongan rojo y publícalos en tus redes sociales con el hashtag #NWAGoRed; o organice una fiesta del Día del Rojo en el trabajo, el hogar, la escuela o en cualquier otro lugar.

Este año, la American Heart Association está presentando una nueva herramienta de recaudación de fondos para el Día Nacional del Desgaste Rojo. Configurar su propio recaudador de fondos es fácil en www.crowdrise.com/wear-red-day-2019.

El Día Nacional de la Ropa Nacional comienza el Mes del Corazón Americano, un momento para crear conciencia sobre la salud del corazón.

National Wear Red Day y American Heart Month son parte del movimiento Go Red for Women, que también incluye el almuerzo NWA Go Red for Women, programado para el 21 de mayo en el Centro de Convenciones John Q. Hammons en Rogers.

“Ya no se trata solo de vestirse de rojo; Ya no se trata solo de compartir información sobre la salud del corazón”, dice Mellissa Wood, Directora de Mercados Corporativos de la campaña Go Red for Women. “Se trata de que todas las mujeres se comprometan a unirse y hacerse cargo de la salud de su propio corazón, así como de la salud de las que no pueden soportar vivir”.

Los primeros hechos que hay que saber son muy serios: las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares causan 1 de cada 3 muertes entre mujeres cada año, más que todos los cánceres combinados. En 2003, la Asociación Americana del Corazón y el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre tomaron medidas contra una enfermedad que cobraba la vida de casi 500.000 mujeres estadounidenses cada año, una enfermedad a la que las mujeres no prestaban atención.

Afortunadamente, esas estadísticas se pueden cambiar porque el 80 por ciento de los eventos cardíacos y de apoplejía se pueden prevenir con educación y acción. Mellissa agrega: “cuanto más sabe una mujer sobre las enfermedades del corazón, más posibilidades tiene de vencerla”.