Un chico Latinx comparte su historia de éxito en Bentonville

BENTONVILLE — Cuéntame sobre ti. ¿Eres un estudiante de primera generación?

Nací en Guadalajara, Jalisco, México. Emigré a los Estados Unidos con mi familia en 1997. Tenía siete años cuando me mudé aquí. Soy estudiante de primera generación.

Me gradué de Bentonville High School en 2007. Después de graduarme de secundaria, me inscribí en Northwest Arkansas Community College, NWACC. Debido a mi estatus de indocumentado, no pude recibir ningún tipo de ayuda financiera, estatal o federal. Esto hizo que mi viaje académico fuera

increíblemente difícil.

Mis esfuerzos académicos se vieron obstaculizados por la legislatura de Arkansas en el verano de 2008. La legislatura aprobó una ley que establecía que si no podía proporcionar un Número de Seguro Social válido, se le cobraría una matrícula estatal. Siendo un estudiante indocumentado, no había manera de que pudiera proporcionar ningún tipo de SSN. Como resultado, mi matrícula se disparó.

Finalmente, pude completar mis clases principales y transferirme a la Universidad de Arkansas en el otoño de 2014.

Me gradué de la U of A en mayo de 2016 con una licenciatura en Historia y una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios de América Latina. Debido a mis buenas calificaciones, califiqué para becas privadas.

¿De donde es tu familia? ¿Residen en el noroeste de Arkansas?

Toda mi familia inmediata es de Guadalajara, Jalisco. Actualmente, mi familia reside en

Bentonville, Arkansas. Mi madre y mi padre son orgullosos dueños de un pequeño negocio de palets de madera, J&D Pallets. Mi hermano mayor, Jorge Quiñones, trabaja con ellos y ayuda a administrar nuestro negocio familiar. Tengo una hermana menor, Brianda Quiñones, que trabaja en el centro de Bentonville en una creciente empresa de relaciones públicas. Tengo tres sobrinas hermosas, Natali, Julia y Victoria, y un sobrino recién nacido, Adrian. Mi hermano tuvo la suerte de haber encontrado un compañero maravilloso en mi cuñada, Selena Soto.

¿Qué te inspiró a asistir a la universidad?

Desde que era un niño, mis padres inculcaron un conjunto firme de creencias que han dado forma a mi carácter hasta el día de hoy. Siempre me enseñaron a ser desinteresado y ayudar a los demás en todo momento. Estos valores se me inculcaron hasta el día de hoy. Mis padres sentaron una base que me alentó y me empujó a ser un ser humano decente. Este es el mantra que he elegido seguir, no solo para mi vida personal sino también para mi vida profesional.

¿Su familia apoyó sus metas y aspiraciones?

He tenido la suerte de que mi familia siempre haya apoyado los objetivos y las aspiraciones. Cuando me transfirieron a la U de A, mis padres, la pequeña empresa creció y se desempeñaba mejor. Él fue capaz de ayudarme financieramente. Para mí, lo más importante era su apoyo emocional inquebrantable. Debido a mi estatus de indocumentado, me tomó mucho más tiempo que un estudiante tradicional para terminar la licenciatura. Hubo muchas veces donde sentí una frustración increíble por mi lento progreso. Su amor incondicional me motiva, no solo, a ser exitoso, sino también a ser un mejor ser humano y luchar por los más marginados entre nosotros.

Como pasante en la Arkansas United Community Coalition, ¿cuál diría que fue la experiencia más inspiradora que tuvo allí?

Ser pasante en la AUCC, ahora Arkansas United o AU, fue verdaderamente una experiencia transformadora. Aquí fue donde me introdujeron por primera vez en la organización de la comunidad y en el que profundicé en temas que afectan a la comunidad Latinx. Sin embargo, lo más inspirador fue conocer a mis compañeros que habían estado defendiendo, por lo que, de manera desinteresada, podría agregar a nuestra comunidad durante años. Hice algunas amistades increíbles allí y gente como Michel Rangel cambió mi vida.

Cuéntanos sobre tu tiempo en Nueva York como miembro de política pública?

Como miembro de política pública del Congressional Hispanic Caucus Institute, CHCI, patrocinado por New York Life Insurance Company, pude trabajar para NALEO y para la oficina del Senador de los Estados Unidos Robert Menendez. Aquí asistí a reuniones informativas del Congreso y redacté memorandos para informar al personal superior sobre temas clave como la inmigración, la seguridad fronteriza y las relaciones exteriores. Además, pude asesorar al Jefe de Abogados del Senador sobre las posiciones políticas de los candidatos al Gabinete del Presidente Trump a través de una investigación exhaustiva de antecedentes.

¿Cuales son sus metas para el futuro?

Actualmente, me estoy preparando para tomar el GRE esta primavera y verano y para postularme a los programas de posgrado este otoño. Voy a seguir un programa de doble titulación. Quiero obtener una maestría en administración de empresas y una maestría en políticas públicas.

Finalmente, “Nuestra comunidad es valiente, implacable y valiente. Las personas jóvenes de Latinx que desean asistir a la universidad deben estar listas para ser serias en sus carreras académicas, estudiar mucho y ser dedicadas. Pero también recuerda que está bien fallar. He fallado muchas veces. Sin embargo, es importante aprender de sus errores y corregirlos. También es importante preguntar y buscar ayuda. La universidad no es fácil. Especialmente para personas de color y estudiantes de primera generación”, expresa apasionadamente Diego Quiñones.