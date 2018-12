“Aquaman” encabeza la taquilla en EEUU

NUEVA YORK — En una inundación de estrenos, “Aquaman” superó fácilmente a “Mary Poppins Returns” y a “Bumblebee” para encabezar las recaudaciones antes de la Navidad con aproximadamente 67.4 millones de dólares el fin de semana, según cálculos de los estudios difundidos el domingo.

La cinta de superhéroes, que le costó 200 millones de dólares a Warner Bros., ya había logrado excelentes resultados en el extranjero, donde ha recaudado más de 400 millones de dólares tras tres semanas en exhibición. Si se incluyen las presentaciones previas, el filme protagonizado por Jason Momoa obtuvo 72,1 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, con lo que suma 482,8 millones en todo el mundo.

Las ganancias fueron más modestas para la secuela de “Mary Poppins” de Disney y para “Transformers” de Paramount, aunque ambas tienen motivos para esperar una muy buena recaudación durante la temporada navideña.

“Mary Poppins Returns”, protagonizada por Emily Blunt, coestelarizada por Lin-Manuel Miranda y dirigida por Rob Marshall, debutó con 22,2 millones de dólares el fin de semana y 31 millones desde que se estrenó el miércoles. Su producción costó 130 millones.

“Bumblebee”, una precuela de “Transformers” dirigida por Travis Knight, tuvo muy buenas críticas.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

“Aquaman”, ocupó el primer puesto con 67,4 millones (91,3 millones a nivel internacional), el segundo lugar lo obtuvo “Mary Poppins Returns”, con 22,2 millones de dólares. El tercer puesto “Bumblebee”, 21 millones (31,1), “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, ocupó el cuarto puesto con 16,7 (38), el quinto es para “The Mule”, con 9,3 millones, el sexto es para “The Grinch”, con 8,2 (23,7), el septimo lo ocupó “Second Act”, 6,5, el octavo fue para “Ralph Breaks the Internet”, con 4,6 millones (9,3). Los últimos dos puestos lo ocupan “Welcome to Marwen”, con 2,4 y “Mary Queen of Scots”, con 2,2 millones.