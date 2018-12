Aprueban zona para la nueva escuela primaria en Rogers

ROGERS — Las nuevas zonas de asistencia están establecidas y entrarán en vigencia con la apertura del 16º edificio de primaria del Distrito Escolar en el otoño.

La Junta Escolar aprobó por unanimidad el cambio el martes, culminando un proceso de rezonificación que abarca más de tres meses.

Un cambio de zonificación fue necesario en el nivel de primaria para acomodar la apertura de la Escuela Primaria Fairview. La zona de Fairview consumirá lo que es la mitad oriental de la zona de la Escuela Primaria Darr y una porción de la Escuela Primaria Tucker al este de la Interestatal 49. Ninguna otra zona escolar se verá afectada.

Kristen Cobbs, presidente de la junta, agradeció a los administradores por hacer que el proceso fuera fácil, especialmente en su comunicación y en abordar las preocupaciones del público por adelantado.

El proceso comenzó en septiembre con un comité asesor formado por administradores, maestros y padres que elaboraron una recomendación de límites. Se hicieron ajustes a esa propuesta como resultado de los aportes recopilados en los foros públicos de octubre y en una reunión especial de la junta directiva el 6 de noviembre.

La recomendación buscó proporcionar alivio de inscripción para Darr, que se extiende hasta su límite este año con aproximadamente 750 estudiantes. Se espera que Darr abra con aproximadamente 400 estudiantes el próximo otoño, mientras que Fairview abrirá con aproximadamente 470, según el Superintendente Marlin Berry.

Esas estimaciones son fluidas, dijo Berry. El distrito no sabe cuántos alumnos de kindergarten se presentarán el próximo otoño, ni tampoco cuántos alumnos de cuarto grado que viven en la zona de Fairview aceptarán la oportunidad de quedarse en su escuela actual para el quinto grado a través de una cláusula de abuelo.

Mitch Lockhart, miembro de la junta, dijo que apreciaba cómo se realizó el proceso de rezonificación.

“A veces es fácil simplemente mirar cosas como esta y decir: ‘Esto es lo más fácil, es lo menos costoso y esto es lo que mejor nos funciona como distrito’”, dijo Lockhart. “Pero debemos llegar a nuestra comunidad y averiguar qué quieren y hacerles saber que queremos lo mejor para ellos”.

El próximo gran paso para Fairview es contratar a su director, que se espera que ocurra antes del 1 de febrero, dijo Berry.

Otra escuela primaria de Rogers sufrirá un gran cambio el próximo año que no tiene nada que ver con la zonificación, sino su calendario. La junta acordó el martes eliminar el calendario de aprendizaje continuo que la Escuela Primaria Eastside ha operado durante los últimos 13 años.

El calendario de aprendizaje continuo presenta la misma cantidad de días escolares que el calendario académico regular, pero con unas vacaciones de verano más cortas y más descansos durante todo el año. La Escuela Primaria Mathias operó en el mismo calendario durante varios años antes de dejarlo en 2011.

Hay complicaciones para el distrito al tener dos calendarios, dijo Berry. Una de las principales es que el distrito tiene cuatro salones de clase no utilizados en la escuela que no se pueden usar sin obligar a los estudiantes de la zona de Eastside a asistir a la escuela. Las familias que viven en la zona de Eastside pueden optar por no participar y enviar a sus hijos a otra escuela primaria si prefieren un calendario tradicional.

La decisión se tomó en consulta con Robin Wilkerson, el director de Eastside, dijo Berry. Wilkerson no asistió a la reunión del martes, pero Berry leyó una declaración de ella: “Han sido 13 años estupendos. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tuvimos y seguiremos avanzando, como siempre lo hacemos, con una actitud positiva y positiva”.

Berry dijo que Wilkerson sugirió que el distrito incorpore algunos días adicionales de descanso durante el año escolar en su calendario regular para proporcionar algunos de esos recesos adicionales que formaban parte del calendario de aprendizaje continuo.

Arkansas Arts Academy, una escuela autónoma en Rogers y tres escuelas en el Distrito Escolar de Fayetteville también operan en el calendario de aprendizaje continuo.