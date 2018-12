Residentes del noroeste de Arkansas denuncian estafas telefónicas sobre impuestos al IRS

SPRINGDALE — Durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre varios residentes del noroeste de Arkansas recibieron cientos de llamadas telefónicas cuyo objetivo fue crear zozobra y pánico entre la comunidad con supuestas amenazas por parte del Servicio de Impuestos Internos, (IRS por sus siglas en inglés), es que las estafas en esta temporada vuelven a estar a la orden del día, desde el cuerpo de policía hasta especialistas en el área administrativa alertan a la comunidad evitar ser víctimas de fraude.

Decenas de denuncias por supuestas estafas telefónicas se registraron en los departamentos de la policía de Springdale y Fayetteville durante todo el fin e inicio de semana, a esto se le sumaron las quejas, nervios y miedo que manifestaron usuarios a través de las redes sociales donde aseguraron recibir amenazas por parte de supuestos agentes del IRS, donde solicitaban mayor información de sus datos personales y una presunta multa por estar en deuda con el ente tributario.

“Al principio pensé que era verdaderamente un trabajador del IRS” comenta Gerardo Soto, quien asegura que estos “agentes” le solicitaron pagar $4.000 de multa de lo contrario la policía lo arrestaría, “cuando le pedí detalles sobre el por qué la llamada, y que yo estaba seguro de no tener ninguna deuda me colgaron, ahí me di cuenta que algo extraño estaba pasando” comenta.

Soto no fue el único en recibir estas llamadas sospechas, Zulma Valles, también dijo ser blanco de este flagelo “Yo di toda mi información y ahora tengo miedo, lo hice porque de verdad pensé que eran agentes del IRS, ya puse mi denuncia ante la policía”.

El IRS, asegura nunca proceder con amenazas, exigir un método especifico de pago, o amedrentar a una persona con llamar a la policía, por lo que expertos recomiendan verificar el número de teléfono con la policía “sea mas astuto que esos amigos de lo ajeno” resalta Valerie Wilcoxson, preparadora certificada del NWA “no entre en pánico el IRS sí, te puede llamar pero primero te envían una carta por eso es importante mantener dirección vigente de su vivienda, el IRS nunca te amenazará por ello es deber educarse”.

La policía de Fayetteville también hace un llamado a denunciar y no compartir ningún tipo de información o su identificación personal “las personas deben cuidar su información que es privada “ destaca el teniente Anthony Murphy, donde las alertas deben ser tomadas en cuenta, la ignorancia es una “deshabilidad, sino puedes leer, o escribir todavía pueden estar informados a través de las redes sociales, o la televisión, la radio cualquier medio que explique el cómo proceden los agentes tributarios” agrega Wilcoxson.

A través de la pagina web del IRS, informaron a la colectividad de las cosas que no hace el organismo recolector de impuestos.

El IRS no llama para exigir el pago inmediato por un método específico de pago, tal como una tarjeta de débito prepagada, tarjeta de regalo o transferencia bancaria. Por lo general, el IRS primero envía una factura por correo a todo contribuyente que adeude impuestos.

Tampoco amenaza con involucrar inmediatamente la policía local u otros grupos de ley y orden para detener al contribuyente por falta de pago.

No exige que se paguen los impuestos sin dar a los contribuyentes la oportunidad de hacer preguntas o apelar la cantidad adeudada.

No pide números de tarjetas de crédito o débito por teléfono.

No llama acerca de un reembolso inesperado.

Para los contribuyentes que no adeudan impuestos o creen que no adeudan, el IRS pide no divulgar ninguna información. Cuelgue inmediatamente.

Comuníquese con TIGTA para reportar la llamada. Use su página web para reportar una estafa del IRS. Igualmente puede llamar al 800-366-4484.

Reporte la llamada a la Comisión Federal de Comercio. Use el “Asistente de quejas de la FTC” en FTC.gov. Por favor, anote “IRS Telephone Scam” en la sección para notas.

Para quienes adeudan impuestos o creen que adeudan: Llame al IRS al 800-829-1040. El personal del IRS puede ayudarle.

Manténgase atento a las estafas que usan al IRS como señuelo. Las estafas tributarias pueden ocurrir en cualquier momento del año, no solo en la temporada de impuestos. Para obtener más información, visite Fraudes tributarios en IRS.gov.

Los contribuyentes tienen un conjunto de derechos fundamentales que deben tener en cuenta al tratar con el IRS. Los contribuyentes pueden explorar la Carta de Derechos del Contribuyente y las obligaciones de la agencia de protegerlos, en IRS.gov.