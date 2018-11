Rodeo responde al insidente durante el desfile de navidad en Springdale

SPRINGDALE — Las noticias no estuvieron del todo alegres el sábado por la noche durante el Desfile de Navidad de los Ozarks. Una carroza de los Hijos de los Veteranos Confederados de Arkansas rompió la paz para algunos.

Alice Gachuzo-Colin de Springdale, quien se describe a sí misma como una mujer de color y “una persona de paz”, le dio la espalda cuando la carroza la pasó por la avenida Emma. Cuando estaba de espaldas, se tomó una selfie y la publicó en las redes sociales.

“Fue el mejor desfile”, dijo Gachuzo-Colin. “El acto de apertura fue Sparky the Fire Dog. Pero luego miré a la izquierda y vi la bandera confederada “.

El flotador mostraba una tienda de campaña y un hombre vestido con el uniforme de la Confederación.

“Se suponía que era un desfile de Navidad”, dijo Gachuzo-Colin. “Se suponía que todo lo que acompañaba a la Navidad debía celebrarse. Era completamente el lugar equivocado y el momento equivocado para celebrar su “herencia”.

Los miembros del grupo local “Sons of the Confederate Veterans” rechazaron hacer comentarios el lunes. Los intentos de contactar a representantes a nivel estatal y nacional por teléfono y mensajes de correo electrónico no tuvieron éxito.

El Rodeo de los Ozarks patrocinó el desfile anual, Rick Culver, director ejecutivo del rodeo y la Asociación Benevolente de Diversión. El flotador fue una de las 70 entradas de grupos locales.

“¿No tienes a Papá Noel en el desfile, pero tienes un soldado confederado?”, Dijo Gachuzo-Colin.

El desfile no contó con un Papá Noel porque los eventos patrocinados esa misma noche en el centro de Springdale contaron con la presencia de Papá Noel, dijo Culver. “Así que la junta decidió no tener dos”.

El centro de Springdale Alliance organizó y patrocinó la tercera actividad anual de Christmas on the Creek en Shiloh Square el sábado, según un comunicado publicado el domingo por el grupo. Estos eventos se planean intencionalmente en el mismo lugar y hora en que se realiza el desfile para atraer a la mayor cantidad de público posible.

“Estos dos eventos se gestionan y financian por separado”, se lee en el comunicado.

“Hacemos este desfile para celebrar el nacimiento de Jesucristo y la temporada navideña”, dijo Sach Oliver, miembro de la junta directiva del rodeo. “Queremos darles a las familias un maravilloso momento de alegría en la temporada”.

Culver dijo que los organizadores del rodeo querían que los desfiles de la ciudad fueran algo para todos a ese primer rodeo en 1944. El grupo de rodeo ha organizado desfiles cada 1 de julio y 4 de julio durante los últimos 74 años.

Los miembros de la junta directiva de Rodeo adoptaron la misma actitud cuando la organización comenzó a patrocinar el desfile de Navidad hace 22 años, dijo Culver.

Los grupos pueden registrarse por adelantado o simplemente presentarse el día del desfile, dijo Culver. Se registran con los voluntarios del desfile si quieren ser considerados para juzgar, dijo.

Nunca ha habido un proceso de investigación para determinar quién podría participar en el desfile, dijo Oliver.

“Nunca hemos necesitado uno”, dijo.

Los 12 miembros de la junta directiva del rodeo aún no han tenido tiempo de reunirse, discutir el incidente y determinar cómo avanzarán, dijo Oliver.

“Queremos brindar experiencias felices y positivas para ayudar a las familias a disfrutar la temporada”, dijo. “Que todo lo que sucedió en el desfile fue negativo o lastimó los sentimientos de cualquiera, lo sentimos”.

Para crédito del hombre en la carroza, no dijo nada inapropiado, dijo Gachuzo-Colin. Ella dijo haber escuchado a un miembro de la multitud preguntarle si estaba buscando esclavos. Ella dijo que el hombre en la carroza respondió: “No. Pero estamos buscando a los Yankees “.

Sons of Confederate Veterans es una “organización histórica, patriótica y no política dedicada a garantizar que se mantenga una verdadera historia del período 1861-1865”, según el sitio web del grupo.

Oliver dijo que si a los Hijos de los Veteranos Confederados se les hubiera negado la entrada al desfile, el grupo podría haber protestado.

“Podríamos habernos topado con cuestiones constitucionales con respecto a la libertad de expresión. Soy abogada y dije que tendríamos que contratar a un abogado “, dijo Oliver, socio de la firma de abogados Bailey y Oliver.