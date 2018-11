Funcionarios del condado de Washington aprueban aumento de impuestos a la propiedad

FAYETTEVILLE — El Washington County’s Quorum Court aprobó el jueves un aumento en el impuesto a la propiedad de 3,9 a 4,4.

El aumento propuesto no obtuvo suficientes votos para aprobar una sola lectura, pero los jueces de paz aprobaron que la ordenanza se leyera tres veces en la reunión del jueves y se aprobó.

Los jueces de paz del Condado de Washington no aprobaron el presupuesto de 2019 el jueves. La ordenanza del presupuesto se leyó una vez y se rechazó una moción para suspender las reglas y leerla por segunda vez en la reunión del jueves. La ordenanza debe leerse en tres reuniones a menos que las reglas estén suspendidas.

Brian Lester, abogado del condado, dijo que las ordenanzas de apropiación requieren 10 votos afirmativos para ser aprobados en una sola lectura. La votación en la primera lectura fue nueve a favor y cuatro en contra, con dos jueces de paz ausentes. Lester dijo que con los jueces de paz aprobando las lecturas segunda y tercera, una mayoría simple era suficiente para aprobar la ordenanza.

Los jueces de paz comenzaron su reunión discutiendo un mayor aumento del impuesto a la propiedad. El impuesto a la propiedad del condado para el fondo general ahora está en 3,9 millones. Los jueces de paz estaban considerando aumentar el impuesto a 5 mills, que es el nivel máximo permitido por el Tribunal de Quórum según la ley estatal.

El presidente Bill Ussery, juez de paz para el Distrito 4, presentó dos opciones de presupuesto al Comité de Finanzas y Presupuesto el martes, una con el aumento de millaje y una sin el presupuesto. Ussery dijo que no actuar para aumentar el millage sería “patear la lata por el camino” para que otro tribunal del Quórum se encargue. Dijo que sin el aumento de millaje, la reserva se reducirá a menos del 5 por ciento del presupuesto anual.

Bobby Hill, tesorero, calculó los ingresos del impuesto a la propiedad en 3,9 mills a $12,450,000. Dijo que elevar la tasa a 5 mills aumentaría los ingresos a $ 16,420,000. Hill dijo que un contribuyente que posee una propiedad valorada en $ 100,000 pagaría $ 22 más por año si la tasa se incrementa a 5 mills. Aumentar el kilometraje a 4.4 mills costará a los contribuyentes alrededor de $ 11 por año y generará alrededor de $ 13.9 millones en ingresos.

El impuesto a la propiedad del fondo general ha sido de hasta 5 mills en el pasado, que es el más alto permitido por la ley estatal sin la aprobación de los votantes. El Tribunal de Quórum redujo la tasa de interés durante varios años, el último en 2011, de 4.4 a 3.9 millones.

Ussery dijo que el aumento de millage era necesario si el condado pagaba por un plan de pago escalonado que el sheriff Tim Helder había propuesto para algunos de sus oficiales.

“Para hacer ese plan, debe ser financiado”, dijo Ussery. “No podremos financiar eso si no aprobamos esto aquí esta noche”.

Sue Madison, juez de paz para el Distrito 12, se opuso a la propuesta.

“El repentino movimiento sorpresa para restaurarlo en 5 mills fue un shock para algunos de nosotros”, dijo Madison. “Me molesta la forma en que un organismo gubernamental responsable de las personas ha manejado un aumento de impuestos”.

El juez de paz para el Distrito 10, Robert Dennis, llamó a sus colegas jueces de paz por su “hipocresía” al decir que el condado necesitaba restaurar la tasa de interés después de aprobar la reducción más reciente.

Vine aquí hace cuatro años “, dijo Dennis.” JP, después de que JP dijo, cometimos un error. Pensamos que teníamos ingresos. Eventualmente, todos dijeron que hicimos lo incorrecto “.

Helder instó a los jueces de paz a aprobar el aumento y dijo que los problemas de pago en la Oficina del Sheriff se han discutido durante los últimos dos años y medio.

“Tenemos que hacer esto”, dijo Helder. “Me he hablado con la cara azul. Te he mostrado videos. No sé qué más hacer”.