Alcalde propone $1,2 millones en aumentos para los empleados de Springdale

SPRINGDALE — El alcalde de Springale Doug Sprouse presentó su presupuesto de 2019 el jueves por la noche al Concejo Municipal, que incluyó aproximadamente $1,2 millones en aumentos salariales para los empleados.

Sprouse dijo que quiere aumentar los salarios de muchos empleados para hacerlos comparables con aquellos que realizan trabajos similares en otras partes del noroeste de Arkansas. La ciudad encargó un estudio de compensación este año, dijo Sprouse, y los aumentos recomendados se incluyen en su propuesta de presupuesto.

“Algunos de estos son bastante fuertes, especialmente aquellos con aumentos de dos dígitos”, dijo Sprouse a los miembros del consejo. “Pero no he propuesto nada que no creo que necesitemos”.

Sprouse propuso que el dinero provenga de la manera en que el consejo asigna su financiamiento total. La ciudad coloca el 50 por ciento de los ingresos de un impuesto a las ventas de 1 centavo en el fondo general de operaciones, dijo Wyman Morgan, director de administración y finanzas de la ciudad. El 50 por ciento restante cancela la deuda del bono de 2012 en $ 4.6 millones al año. Cualquier dinero restante va al fondo de mejora de capital.

Este impuesto le ganó a la ciudad $ 2.5 millones durante los primeros 10 meses de 2018, dijo Morgan.

Sprouse le pidió al consejo que considere aumentar el porcentaje que va al fondo general a 60 o 62 para cubrir los aumentos salariales. Pero eso dejará menos para el fondo de mejoras de capital, dijo.

El jefe de bomberos, Mike Irwin, dijo a los miembros del consejo que el Departamento de Bomberos tendrá que contratar a seis empleados este año para el personal de la Estación 7, cuya finalización se espera para mayo. El proyecto se está ejecutando antes de lo previsto.

Irwin dijo que los bomberos tendrían que ser contratados en marzo, si van a estar entrenados y listos para cuando se abra la estación. El departamento originalmente tenía un presupuesto para una fecha de contratación en julio, pero si era contratado, los bomberos no estarían disponibles para comenzar hasta noviembre.

Si el Departamento de Bomberos contrata a los oficiales en enero, el costo salarial total del departamento será de $ 14.034.000, dijo Irwin. Si se contrata en julio, será de $ 13.808.505.

Esos pocos meses de servicio adicional por parte de los contratados requerirán que el porcentaje que se destine al fondo general sea del 62 por ciento, dijo Sprouse.

“Debes recordar que estamos aumentando la flota”, dijo Irwin. “Esto vendrá ante ti cada vez que abres una nueva estación”. La ciudad proyecta dos más para construirse con el dinero de los bonos del 2018.

“Reduciremos el crecimiento del fondo CIP”, dijo Sprouse sobre su propuesta de presupuesto. “Pero creo que es importante que nuestros empleados sean traídos al mercado. Los trabajos en todas partes son difíciles de cubrir. Hay muchas personas que debemos retener y personas y talentos que necesitamos atraer”.

Para fines de año, la ciudad habrá comenzado con aproximadamente 20 proyectos pagados por $ 160 millones de los votantes de la emisión de bonos en febrero. “Anticipamos gastar más de $ 70 millones de los ingresos de los bonos en 2019”, dijo Sprouse.

Por ley, el alcalde es responsable de presentar un presupuesto al Concejo Municipal el 1 de diciembre o antes, dijo Morgan. Los miembros del consejo tienen hasta el 1 de febrero para aprobar un presupuesto de gastos.