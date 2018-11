Departamento de Salud de Arkansas pide a la comunidad vacunarse contra la gripe

SPRINGDALE — De acuerdo con el Departamento de Salud de Arkansas, se reportó la segunda muerte por gripe en lo que va de temporada en Arkansas.

Representantes del organismo informaron que la persona que murió estaba en el grupo de 45 a 65 años y que vivía en la región suroeste del estado.

El año pasado, la primera muerte por gripe de la temporada no se informó hasta fines de noviembre, dijo Meg Mirivel, portavoz del Departamento de Salud de Arkansas.

Un total de 227 personas murieron a causa de la gripe en esa temporada, lo que la convierte en la más mortal en décadas.

El mes pasado, los funcionarios estatales de salud dijeron que estaban viendo un aumento inusual en los casos. Pero Mirivel dijo que el nivel de actividad a partir del lunes fue más bajo que en el mismo momento del año pasado.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que una de las mejores maneras de protegerse contra la enfermedad es vacunarse.

Los CDC recomiendan la vacunación anual contra la influenza como el primer paso y el más importante para protegerse contra la influenza y las posibles complicaciones graves de esta enfermedad.

Si bien existen numerosos y diferentes tipos de virus de la influenza, la vacuna contra la influenza protege contra los 3 o 4 virus que, según las investigaciones, serán los más comunes. Las vacunas de tres componentes contienen un virus H3N2, un virus H1N1 y un virus B. Las vacunas de cuatro componentes tienen un componente adicional del virus B.

La vacunación contra la influenza puede disminuir la cantidad de enfermedades por la influenza, las consultas al médico y las ausencias en el lugar de trabajo y la escuela; además, puede prevenir las hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad.

También se ha demostrado que la vacunación contra la influenza reduce considerablemente el riesgo de que un niño pudiera morir a causa de esta enfermedad.

Además, los datos reflejan que incluso si alguien se enferma después de vacunarse, los síntomas de la enfermedad serán mucho más leves.

Todas las personas de 6 meses de edad o más deben vacunarse contra la influenza todos los años antes de que comience la temporada de influenza en su comunidad. Los CDC recomiendan vacunarse contra la influenza antes de fines de octubre.

El Departamento de Salud de Arkansas puso a disposición la lista de Centro de Salud Local para las jornadas de vacunación ‘Mass Flu Clinics’.

Baxter County Health Unit -Mt. Home en Mt. Home, puede llar a los teléfonos 870-425-3072 desde las 8:00 a. m. a 4:30 p.m. Benton County – Lowell WIC Clinic Lowell 479-770-6232 8 a.m. – 4:30 p.m. Benton County Health Unit – Rogers Rogers 479-986-1300 8 a.m. – 4:30 p.m. Benton County Health Unit – Siloam Springs Siloam Springs 479-549-3794 8 a.m. – 4:30 p.m. Boone County Health Unit – Harrison Harrison 870-743-5244 8 a.m. – 4:30 p.m. Carroll County Health Unit – Berryville Berryville 870-423-2923 8 a.m. – 4:30 p.m. Conway County Health Unit – Morrilton Morrilton 501-354-4652 8 a.m. – 4:30 p.m. Crawford County Health Unit – Van Buren Van Buren 479-474-6391 8 a.m. – 4:30 p.m. Dr. Bates Outreach Clinic Springdale 479-751-3630 9 am. Franklin County Health Unit – Ozark Ozark 479-667-2555 8 a.m. – 4:30 p.m. Johnson County Health Unit – Clarksville Clarksville 479-754-2949 8 a.m. – 4:30 p.m.. Logan County Health Unit – Booneville Booneville 479-675-2593 8 a.m. – 4:30 p.m. Logan County Health Unit – Paris Paris 479-963-6126 8 a.m. – 4:30 p.m. Madison County Health Unit – Huntsville Huntsville 479-738-2612 8 a.m. – 4:30 p.m. Marion County Health Unit – Yellville Yellville 870-449-4259 8 a.m. – 4:30 p.m. Newton County Health Unit – Jasper Jasper 870-446-2216 8 a.m. – 4:30 p.m. Pope Co. Regional Office Russellville 479-968-3254 8:00 am – 4:30 pm Pope County Health Unit – Russellville Russellville 479-968-6004 8 a.m. – 4:30 p.m. Scott County Health Unit – Waldron Waldron 479-637-2165 8 a.m. – 4:30 p.m. Searcy County Health Unit – Marshall Marshall 870-448-3374 8 a.m. – 4:30 p.m. Sebastian County – Fort Smith WIC Clinic Fort Smith 479-478-3062 8 a.m. – 4:30 p.m. Sebastian County Health Unit – Ft. Smith Ft. Smith 479-452-8600 8 a.m. – 4:30 p.m., 3rd Thursday of Month open until 6:30 p.m. Van Buren County Health Unit – Clinton Clinton 501-745-2485 8 a.m. – 4:30 p.m. Washington Co. Regional Office Fayetteville 479-444-7700 ext. 201 8:00 am – 4:30 pm Washington County Health Unit – Fayetteville Fayetteville 479-521-8181 8 a.m. – 4:30 p.m. (Appointments preferred, may take walk-ins if schedule allows.) Washington County WIC Clinic – Springdale Springdale 479-927-3667 8 a.m. – 4:30 p.m. Yell County Health Unit – Danville Danville 479-495-2741 8 a.m. – 4:30 p.m. Yell County Health Unit – Dardanelle Dardanelle 479-229-3509 8 a.m. – 4:30 p.m.