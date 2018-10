Campaña ‘Ser Bilingüe Is Cool’ busca crear identidad entre los jóvenes hispanos

SPRINGDALE — El Consulado mexicano en Little Rock se une a la campaña “Ser Bilingüe Is Cool” o “Ser bilingüe es genial” el cual busca como fundamento promover el idioma español en las comunidades hispanas de la región, “impulsar que niños, niñas y adolescentes de origen mexicano utilicen el idioma español con frecuencia y no lo olviden” es el esfuerzo que buscan realizar el consulado junto con el equipo de profesionales en el estado.

Esta campaña se despliega a nivel nacional a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos, donde invitan a todos los interesados conocer más acerca del proyecto a través de las redes sociales y destacando con #SerBilingüeIsCool conectarse con el resto de las personas que desean cultivar el español, todo a través de la siguiente página electrónica http://global.ime.gob.mx/index.php/recursos-en-espanol

En medio del mundo globalizado y en Estados Unidos donde la taza de crecimiento poblacional aumenta, el manejo de dos o varios idiomas es sumamente importante “Creo que el ser bilingüe te abre puertas en todas partes, desde el trabajo, la escuela hasta fuera de estas fronteras” comenta María Silva, quien dice que desde pequeños sus hijos (2) hembra y varón respectivamente hablan y escriben español.

Según estudios en el 2017, los dreamers de origen mexicano contabilizaba el 79% de la totalidad, donde su mayoría son jóvenes con miras a desarrollar su vida profesional , y es allí donde las oportunidades de trabajo predominan para quienes predominan con un segundo idioma.